В Бишкеке открылась детская специализированная поликлиника

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия в г.Бишкек детской специализированной консультативной поликлиники, которая расположена по адресу проспект Манаса, 12. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, министр подчеркнул, что здоровье матери и ребенка является одним из приоритетов в работе Минздрава. В целях обеспечения детского населения г.Бишкек своевременной, качественной и квалифицированной медицинской помощью принято решение об организации детской поликлиники. "Количество жителей города растет, соответственно растет и количество обращений в детские стационары. Ежегодно в сезон ОРВИ и гриппа отмечаются большие очереди в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Национальный центр охраны материнства и детства. Если за сутки обращаются около 700 детей, то 80% обратившихся это амбулаторные пациенты. Открытие Детской специализированной консультативной поликлиники снизит нагрузку на стационары, снизит очереди, улучшит их работу", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Директор Детской специализированной консультативной поликлиники Айнура Абдылдаева рассказала, что поликлиника будет работать также, как и другие Центры семейной медицины. Врачи будут вести прием ежедневно с 08:00 до 18:00ч. Однако учитывая сезон ОРВИ и гриппа в субботу и воскресенье будут организованы дежурства врачей, которые будут вести прием до 14:00ч. "Сегодня мы открылись, планируем, что полноценно начнем работать со 2 января 2024 года. Кроме педиатров, сейчас у нас есть логопед и детский ортопед, хирург, невропатолог. Активно идет работа по набор детских специалистов. У нас будут вести прием детский гинеколог, ЛОР, сурдолог, логопед, невропатолог, ортопед, хирург. Надеемся, что благодаря работе нашей консультативной поликлиники снизится нагрузка на стационары, дети будут получать качественную амбулаторную помощь", - сказала директор ДСКП.