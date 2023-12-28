Туши 30 лебедей-шипунов нашли на берегу озера Караколь в Казахстане

Туши 30 лебедей-шипунов нашли на берегу озера Караколь в Мангистауской области. Экологи пытаются разобраться, что послужило причиной их смерти, передает СМИ.

Как сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике, погибших лебедей-шипунов нашли сотрудники 21 декабря.

Специалисты заповедника, выехавшие на место, взяли пробы с туш погибших птиц и на данный момент проводят необходимые исследования в лаборатории, чтобы установить причины гибели лебедей.

Ранее спасатели вызволили из ледяного плена лебедя в Таразе, сообщает МЧС РК. Освободив водоплавающую птицу, сотрудники МЧС помогли ей добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.