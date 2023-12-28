Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан нашей страны ценить инвесторов и не обманывать их. Самих же иностранных бизнесменов глава государства в целях безопасности попросил работать более тесно с госорганами. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Уважаемые кыргызстанцы!
В последние годы в нашу страну стали приезжать много инвесторов из зарубежных стран.
Конечно, это нас очень радует. Потому что без зарубежных инвестиций стране сложно развиваться.
К сожалению, некоторые инвесторы оказались обмануты частными предпринимателями и теперь они пишут заявления.
Разумеется, правоохранительные органы задерживают их и возвращают деньги инвестору.
Но это создает для них ненужное бремя и в глазах других снижает репутацию нашей страны.
Уважаемые соотечественники!
У кыргызов есть пословица: "Бир карын майды бир кумалак чиритет"
("Одна ложка дегтя бочку меда портит").
Среди нас есть несколько таких непорядочных людей.
Друзья, прекратите мошенничество!
Напоминание для инвесторов:
Для вас будет надежно, если вы будете максимально работать с государственными структурами, такими как Министерство экономики и торговли, Агентство по привлечению инвестиций, совместно с руководителями областных, районных, сельских управ.
Уважаемые руководители госорганов, вам также следует тесно сотрудничать с инвесторами.
Не должно быть такого, когда вы говорите, что у вас нет времени, приходите завтра, послезавтра. Не должно быть бюрократии!
Мы оцениваем работу каждого из вас, исходя из количества и объема инвесторов, приходящих в ваш регион", - заявил глава государства.