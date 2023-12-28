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Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан нашей страны ценить инвесторов и не обманывать их. Самих же иностранных бизнесменов глава государства в целях безопасности попросил работать более тесно с госорганами. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

В последние годы в нашу страну стали приезжать много инвесторов из зарубежных стран.

Конечно, это нас очень радует. Потому что без зарубежных инвестиций стране сложно развиваться.

К сожалению, некоторые инвесторы оказались обмануты частными предпринимателями и теперь они пишут заявления.

Разумеется, правоохранительные органы задерживают их и возвращают деньги инвестору.

Но это создает для них ненужное бремя и в глазах других снижает репутацию нашей страны.

Уважаемые соотечественники!

У кыргызов есть пословица: "Бир карын майды бир кумалак чиритет"

("Одна ложка дегтя бочку меда портит").

Среди нас есть несколько таких непорядочных людей.

Друзья, прекратите мошенничество!

Напоминание для инвесторов:

Для вас будет надежно, если вы будете максимально работать с государственными структурами, такими как Министерство экономики и торговли, Агентство по привлечению инвестиций, совместно с руководителями областных, районных, сельских управ.

Уважаемые руководители госорганов, вам также следует тесно сотрудничать с инвесторами.

Не должно быть такого, когда вы говорите, что у вас нет времени, приходите завтра, послезавтра. Не должно быть бюрократии!

Мы оцениваем работу каждого из вас, исходя из количества и объема инвесторов, приходящих в ваш регион", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/434388
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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