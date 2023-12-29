с 15 января в Бишкеке повысят стоимость за проезд (тарифы)

Бишкекский городской кенеш одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Бишкекского горкенеша "О тарифах на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским транспортом в городе Бишкек" от 26 апреля 2012 года № 312. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Таким образом, установлен тариф за проезд:

- в троллейбусе - 17,00 сомов;

- в автобусе - 17,00 сомов;

- в маршрутках - 20,00 сомов;

- в автобусах и троллейбусах при оплате за проезд в наличной форме, в которых установлены валидаторы – 20, 00 сомов.

Данное решение вступит в силу с 15 января 2024 года. Для принятия такого решения послужило несколько важных факторов.

Так, себестоимость перевозки одного пассажира фактически составляет более 19 сомов, что приводит к высокой убыточности пассажирских предприятий при нынешних тарифах за проезд в троллейбусах и автобусах (11 сомов), в маршрутках - 15 сомов.

Вместе с тем, в рамках реализации проекта по улучшению транспортной инфраструктуры города в столице закуплены более 1 тыс. ед. современных автобусов большой вместимости на экологически чистом топливе. На 2024 год планируется довести общую мощность автобусов не менее 1,5 тыс. ед., что может покрыть потребность города. Создаются необходимые условия для пассажиров общественного транспорта (выделенные полосы, сокращение интервалов движений, работа с 5.30 утра до 23.30 ночи и т.д.). Также повышена заработная плата водителей муниципальных автобусов и троллейбусов на более чем в 2,5 раза -с 22 тыс. сомов до 50 тыс. сом. Переход на безналичную систему оплаты за проезд также дает свои положительные результаты, обеспечивая прозрачность движения денежных средств и пассажиропотока. Более того, горожане могут пользоваться услугами компаний-партнеров мэрии столицы, которые готовы компенсировать разницу повышенной части тарифа.

Важно отметить, что повышение тарифа никак не коснется следующие категории граждан города Бишкек, имеющих право бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах:

- пенсионеры по возрасту;

- лица с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;

- лица с ограниченными возможностями здоровья с детства;

- дети в возрасте до 7 лет;

- почтальоны Государственного предприятия почтовой связи "Кыргызпочтасы", при исполнении ими служебных обязанностей.

На микроавтобусных маршрутах для пенсионеров города Бишкек оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника к пенсионному удостоверению, но время действия сокращено на период с 9.00 до 17.00 часов.

Дети школьного возраста могут прибрести безлимитные проездные билеты по новой цене 360 сомов в месяц, а взрослые - стандартные безлимитные проездные по цене 1020 сомов в месяц.