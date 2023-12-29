Как советская держава заложила основу для независимого Кыргызстана

В уходящем 2023 году Советский Союз отпраздновал бы свой 101-й день рождения. Времена существования этой великой державы по-разному оценивают историки из бывших советских республик. Однако для Киргизской ССР этот период однозначно стал временем мощного экономического подъема, индустриализации, роста качества медицины, образования, науки и культуры.

При всех неоднозначных оценках влияния советского периода на республики и народы, входившие в состав СССР, необходимо признать, что он имел прогрессивное значение. Нынешние страны Центральной Азии и, в частности, Кыргызстан, в составе СССР смогли совершить гигантский скачок в своем развитии, получив в те годы современную промышленность и сельское хозяйство, науку и культуру, социальные блага, защиту для всех своих народов и крепкую базу для своего дальнейшего развития.

Благодаря усилиям западных пропагандистов представители молодого поколения кыргызстанцев знают про советский период в Кыргызстане только из сказок-страшилок, сочиненных и распространяемых для того, чтобы уничтожить память о совместном прошлом стран, некогда бывших частью могучего государства.

Юные кыргызстанцы вряд ли в курсе, что в состав СССР мы входили полуфеодальным малоразвитым округом на окраине Российской Империи. Молодая Киргизская ССР стала полноправным участником новой страны и наравне с другими республиками получила возможность развиваться. Государственный и общественный строй Союза предполагал, что его граждане будут образованными, поэтому уже через девять лет после Октябрьской революции, к 1926 году, 15 % населения было грамотным, а к 1939 году – уже 82%.

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для всего народа СССР. Доблестные сыны кыргызского народа вместе с русскими, узбеками, казахами и другими советскими людьми боролись с фашизмом. На фронт тогда ушли около 360 тысяч кыргызстанцев, более 90 тысяч не вернулись. Орденами и медалями были награждены 150 тысяч воинов Кыргызстана, 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 73 получили звание Героя Советского Союза. Имена кыргызов и других уроженцев КР и сегодня значатся на памятниках воинов-освободителей в России и других странах, почитающих бессмертную память о борцах с нацизмом.

В годы Великой Отечественной войны в нашу страну были эвакуированы 30 крупных заводов и фабрик, творческие коллективы и институты Академии наук СССР: биохимии, генетики, физиологии растений, микробиологии, палеонтологии и эволюционной морфологии. И во многом именно это определило вектор послевоенного развития экономики, науки, культуры и образования в Киргизской ССР.

Целая плеяда ученых из России – академики Константин Юдахин, Константин Скрябин, Михаил Лущихин - создавали научную среду в нашей стране. Они сформировали благоприятную почву, на которой росла кыргызская научная интеллигенция, кыргызские гении, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю не только Кыргызстана и России, но и всего мира.

В советский же период в республике был создан мощный промышленный комплекс. Сегодня трудно в это поверить, но к концу 80-х годов около 40% валового дохода нашей страны давали индустриальные производства. В КР тогда работали около 6 тысяч промышленных предприятий в горнодобывающей, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности. Все эти предприятия давали кыргызстанцам работу, которая предполагала, помимо прочего, наличие хорошего образования, высоких профессиональных квалификаций.

К сожалению, после 1991 года, когда несмотря на достаточно однозначное волеизъявление советского народа в ходе всесоюзного референдума СССР развалили, большинство этих предприятий были закрыты. Крепкая экономика процветающей Советской Киргизии была уничтожена: приватизированные заводы и фабрики перестали производить что-либо, колхозы-миллионеры раздробили на мелкие хозяйства, отбросив аграрный сектор республики на десятки лет назад.

Впрочем, наследство от СССР нам все же досталось немалое. В частности, основная часть той инфраструктуры, что мы эксплуатируем сегодня.

"Прежде всего, Советский Союз заложил фундамент под развитие промышленной, транспортной, энергетической, социальной и образовательной инфраструктуры нашей республики. Думаю, что строительство той же дороги на Иссык-Куль, которая пролегала сквозь горы, строительство других трасс, которые связывают столицу с горными нашими регионами, это, в общем-то, наверно, одно из уникальных достижений не только тех лет, но уже и XXI века, поскольку для Кыргызстана транспортное сообщение является стратегическим", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, аграрный сектор Кыргызстана также формировался на основе советских традиций, когда Кыргызстан занимал по животноводству третье место в Союзе.

"Наши уникальные энергетические объекты Токтогульская ГЭС тоже была построена в СССР. Если мы возьмем сегодня ведущее больницы, вузы, школы, Академию наук инфраструктурно все это создавалось в советскую эпоху. Но опять же, важнейшую роль как раз сыграло советское наследие. Что касается, допустим, нашей внешнеполитической составляющей, то основными странами партнерами являются наши бывшие советские республики, с которыми мы успешно взаимодействовали. И сегодня тот же Евразийский союз, ОДКБ, СНГ, вот эти организации, они были сформированы еще в советский период. Надо сказать и про горнодобывающая отрасль, которая также является одной из стратегических. Многие месторождения разрабатывались еще в советское время, открывались", - отмечает Шестаков.

Так или иначе, Кыргызстан вошел в советскую эпоху отсталой полуфеодальной страной, а вышла из нее развитой аграрно-промышленной республикой. Впервые в своей истории народ нашей республики в советское время получил бесплатное образование и здравоохранение, пенсионное обеспечение и другие социальные льготы. В результате резко выросла продолжительность жизни кыргызов, значительно снизилась детская смертность, появился широкий слой интеллигенции и собственные научные кадры.

К сожалению, достижения советского времени были разбазарены за три десятилетия независимости, но сегодня Кыргызстан благодаря историческим связям с Россией получила уникальный шанс для модернизации своей экономики. И хочется, верить, что мы этим шансом воспользуемся в полной мере ради процветающего будущего для наших детей.