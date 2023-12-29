1 января будут временно закрыты КПП на кыргызско-китайской госгранице

По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Нового года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 01 января 2024 г. будут временно закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт – автодорожный" возобновится 2 января.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют в штатном режиме в будние дни – с понедельника по пятницу;

в выходные дни - субботу и воскресенье пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП приостанавливается.