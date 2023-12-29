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1 января будут временно закрыты КПП на кыргызско-китайской госгранице

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По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Нового года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 01 января 2024 г. будут временно закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт – автодорожный" возобновится 2 января.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют в штатном режиме в будние дни – с понедельника по пятницу;

в выходные дни - субботу и воскресенье пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП приостанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/434406
Теги:
граница, Китай, Новый год, Кыргызстан, Погранслужба
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