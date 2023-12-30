К охране порядка в КР в праздничные дни привлекут более 10 тысяч силовиков

Для обеспечения безопасности граждан Кыргызстана в новогодние праздники привлекут более 10 тысяч сотрудников правопорядка.

Председатель кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в гарнизонном разводе подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период новогодних и праздничных дней.

Председатель кабмина отметил, что в уходящем году проведена колоссальная работа по повышению обороноспособности республики и обеспечению безопасности граждан.

"В каждом милицейском участке были установлены специальные камеры, рядовые сотрудники обеспечены боди-камерами. Внедрены цифровые технологии для повышения безопасности каждого гражданина. За 2 года закуплено более 300 автомототранспортных средств, обновлен автотранспорт в каждом районном и городском отделах внутренних дел. На днях Министерству внутренних дел передано 36 новых автомобилей, в ближайшее время поступит еще 50 новых машин", - добавил Акылбек Жапаров.

Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, глава кабмина выразил им признательность за нелегкую службу и поздравил с наступающим Новым годом.

"Прошу к своей работе подойти добросовестно и со всей ответственностью. Граждане нашей страны должны чувствовать себя в полной безопасности", - заключил Акылбек Жапаров.