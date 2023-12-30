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Адайская лошадь теперь признана национальным брендом Казахстана

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Министерство юстиции запатентовало Адайскую лошадь, как новый национальный бренд, передает СМИ.

РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности"Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений, – сообщили в министерстве.

Эти новые породы Адайской лошади зарегистрированы в государственном реестре селекционных достижений, предоставляя патентообладателю исключительное право на их использование, а также подтверждая приоритет и авторство селекционера.

Получение этих патентов является частью усилий по научному признанию и сохранению племенного животного, поддержанных после визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, – добавили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/434410
Теги:
Казахстан
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