Адайская лошадь теперь признана национальным брендом Казахстана

Министерство юстиции запатентовало Адайскую лошадь, как новый национальный бренд, передает СМИ.

РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности"Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений, – сообщили в министерстве.

Эти новые породы Адайской лошади зарегистрированы в государственном реестре селекционных достижений, предоставляя патентообладателю исключительное право на их использование, а также подтверждая приоритет и авторство селекционера.

Получение этих патентов является частью усилий по научному признанию и сохранению племенного животного, поддержанных после визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, – добавили в ведомстве.