В России многодетная мать-одиночка утопила двух новорожденных детей

Как сообщает "Город Киров", трагедия произошла 26 декабря в одном из домов на улице Московской, город Киров. Близкий знакомый женщины рассказал, что та попросила его посидеть с двумя другими ее детьми. Через некоторое время мужчина услышал крики женщины из ванной и шум воды. Когда он попросил ее открыть дверь, то обнаружил в раковине двух мертвых новорожденных детей, сообщает "Город Киров".

Известно, что женщина скрывала свою беременность, а после того, как родила в ванной комнате, решила утопить новорожденных мальчика и девочку.

Всего у женщины было четверо детей. Двоих других ее детей передали отцу, с которым женщина в разводе.

Женщину госпитализировали. Она пока никак не комментировала произошедшее.