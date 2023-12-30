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В России многодетная мать-одиночка утопила двух новорожденных детей

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Как сообщает "Город Киров", трагедия произошла 26 декабря в одном из домов на улице Московской, город Киров. Близкий знакомый женщины рассказал, что та попросила его посидеть с двумя другими ее детьми. Через некоторое время мужчина услышал крики женщины из ванной и шум воды. Когда он попросил ее открыть дверь, то обнаружил в раковине двух мертвых новорожденных детей, сообщает "Город Киров".

Известно, что женщина скрывала свою беременность, а после того, как родила в ванной комнате, решила утопить новорожденных мальчика и девочку.

Всего у женщины было четверо детей. Двоих других ее детей передали отцу, с которым женщина в разводе.

Женщину госпитализировали. Она пока никак не комментировала произошедшее.


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URL: https://www.vb.kg/434411
Теги:
Россия
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