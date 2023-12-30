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Казахстан исключил Талибан из списка запрещенных организаций

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Власти Казахстана решили исключить Талибан (движение запрещено в КР – прим. ред.) из списка запрещенных организаций, передает СМИ.

По словам представителя МИД Айбека Смадиярова, решение было принято в рамках регулярной ревизии списка с учетом практики ООН, где "Движение Талибан" не признано террористической организацией.

Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций, – отметил Смадияров.

Талибан – исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира. Талибан управлял Афганистаном в период с 1996 по 2001 год. В 2021 году это движение вновь пришло к власти после отвода американских войск из страны.


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URL: https://www.vb.kg/434412
Теги:
Казахстан, Талибан
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