Посол Беларуси: Мы многое способны предложить Кыргызстану

В преддверии новогодних праздников я встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андреем Сергеевичем Страчко, чтобы обсудить текущее состояние отношений между нашими странами. Поводом послужили слова Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, сказанные им в ходе встречи с завершавшим свою каденцию Послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым о необходимости более тесного экономического сотрудничества между двумя государствами.

Мне хотелось уточнить у Посла, что конкретно Беларусь может предложить Кыргызстану сегодня. Однако непринужденная обстановка и открытая манера общения Андрея Сергеевича практически сразу вывели беседу за узкие рамки темы экономического сотрудничества двух государств, охватив, пожалуй, все важные для наших стран вопросы. Таким образом беседа получилась интересной и долгой. Ее наиболее интересные фрагменты мы предлагаем вниманию читательской аудитории.

О перспективах сотрудничества Беларуси и Кыргызстана

Сегодня Беларусь активно работает над "дорожной картой" взаимодействия с Кыргызстаном, в которой мы стремимся выработать конкретные предложения от белорусской стороны. Такие документы по углублению сотрудничества с нашими зарубежными партнерами мы разрабатываем достаточно регулярно, то есть это не какой-то особый подход в данном случае. Мы рассчитываем, что заинтересованность в реализации этой "дорожной карты" будет и со стороны кыргызстанских партнеров. Мы рассчитываем, что кыргызская сторона также предложит свои варианты взаимодействия, определит, что им действительно сегодня важно.

Отмечу, что Беларусь сегодня может предложить широкую линейку товаров и услуг практически по всем отраслям экономики. На самом деле мы производим от иголки с ниткой и до космических спутников. Как известно Беларусь уже запустила три своих собственных спутника. Поэтому мы можем работать и по космическим технологиям, и по промышленности. Очень востребована в мире белорусская продукция автомобилестроения: пассажирский транспорт и грузовая техника. Известны за рубежом отечественная бытовая техника и электроника. Мы многое способны предложить Кыргызстану.

В то же время мы видим проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Очень много квалифицированных кадров вымыто из экономики Кыргызстана. Ваши молодые талантливые и трудоспособные ребята стараются уехать в другие стра́ны, где им предлагают более высокую зарплату. Это проблема, которую вам надо решать. В том числе созданием экономических объектов, на которых будут задействоваться ваши трудовые ресурсы.

Возвращаясь непосредственно к разработке "дорожной карты", хочу отметить, что важным инструментом является белорусско-кыргызская межправительственная комиссия. Она достаточно активно работает и в последние годы мы сумели поднять ее статус: теперь ее возглавляют вице-премьер-министры, что придало дополнительный импульс развитию наших взаимоотношений.

В августе 2023 года в ходе межправительственной комиссии с заинтересованностью с обеих сторон обсуждалось строительство железной дороги в Кыргызстане. В частности, участок железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, на территории Кыргызстана, поскольку Беларусь имеет высокую компетенцию в этом вопросе. Речь идет не только о строительстве железной дороги, но и о ее проектировании, обустройстве умными технологиями, обеспечении инженерными и рабочими кадрами. В Беларуси все это есть.

Конечно, проект очень большой и достаточно дорогой. Поэтому необходимо четкое понимание источников финансирования. Как сказал недавно наш Президент, когда посещал страны Африки, "мы не Америка, которая печатает деньги, мы не Китай, у которых много резервов, и даже не Россия". Поэтому и Беларусь, и Кыргызстан к деньгам относятся достаточно рачительно. Если говорить об упомянутом проекте строительства железной дороги на территории Кыргызстана, то мы готовы подключаться, готовы тоже на определенных этапах искать средства, привлекать их из Беларуси.

То есть здесь есть различные варианты, но в этом направлении надо работать.

О сотрудничестве в автомобильной и легкой промышленности

Еще одним перспективным направлением двустороннего сотрудничества могут стать поставки наших большегрузных автомобилей. Особенно если Кыргызстан сможет запустить свои гидроэнергетические проекты, где нужна такая техника. В этом случае мы могли бы поставлять белорусские знаменитые БелАЗы.

Конечно, речь должна идти не только о гидроэнергетике, но и о горнорудной промышленности. В свое время, например, когда "Кумтор" у вас разрабатывала Канада, мы тоже предлагали свои большегрузные автомобили, а также шины для них. Но, тогда наши предложения остались невостребованными. Канадцы, разрабатывавшие "Кумтор", считали белорусскую технику конкурентом для западных образцов.

По итогу вся иностранная техника, комплектующие, шины и т.д. покупались канадцами, по большому счету, за счет кыргызской стороны. Это упущение вашей власти, к сожалению… Ну, сейчас, наверное, уже можно это сказать.

Наверное, никто до конца не просчитал последствия прихода западных компаний, как разработчиков и инвесторов. Время показало, что все было не так уж и хорошо, как они рассказывали. Наверное, у кыргызстанцев, я заметил, тот же "Кумтор", это некая такая человеческая боль от потерянных возможностей. Те же деньги, которые могли пойти на развитие государства, ушли, в общем-то, за границу.

При этом хочу отметить, что экономика и промышленность Кыргызстана в советское время были весьма развиты. Было у вас и сельскохозяйственное машиностроение, и электроника, и военный завод был достаточно мощный. Да и легкая промышленность была у вас весьма неплохая. Сегодня мы пытаемся сотрудничать с вами в этой отрасли. Этот вопрос тоже не один раз обсуждался на межправительственной комиссии. Но, к сожалению, пока у нас не получается.

Считается, что Кыргызстан способен производить большие объемы шерсти. Мы долго самостоятельно изучали вопрос приобретения партий шерсти и с вашими представителями работали. Конкретно, нас интересовала шерсть мериносов. Но у вас сегодня практически мериносов нет. А то, что есть, насколько я знаю, те же китайцы активно у вас забирают. По большому счету они скупают стадо "на корню".

О взаимодействии в сельском хозяйстве

Особо хотел бы остановиться на сельском хозяйстве, поскольку у Беларуси в этой сфере достаточно высокие компетенции, которыми мы могли бы поделиться с Кыргызстаном. Однако есть немаловажное препятствие: в 90-х годах вы поделили землю на мелкие кусочки, что делает проблематичным создание крупных эффективных агрохолдингов. Ведь они не обустраиваются на маленьком кусочке земли, нужны большие площади.

У кыргызстанцев, как я вижу, сохранилось представление, что в Беларуси колхозы советские остались. Это совсем не так. Это очень такое ущербное, я бы сказал, видение процессов, которые происходят в нашей стране. На самом деле, совсем не много таких хозяйств у нас осталось. У нас есть также и множество частных фермерских хозяйств.

Но в действительности основой белорусской аграрной отрасли являются агрохолдинги. Они сразу и выращивают свою продукцию, и производят ее переработку. От этого, соответственно, и уровень качества товаров выше и, естественно, за счет объемов цена на рынке конкурентоспособнее.

Отмечу, что Беларусь сегодня продает свою продовольственную продукцию примерно на 9 млрд долл. США в 100 стран мира. Мы достигли наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС – 96%. А по отдельным группам продуктов он значительно выше: по молочной продукции – 266,9%, маслу растительному – 220, сахару – 141,0, мясу – 133,2, яйцам – 125,6%, картофелю – 112,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Беларуси соответствует уровню развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в странах СНГ. В расчете на душу населения в 2022 году было произведено 943 кг зерна, 418 кг картофеля, 310 кг овощей, 853 кг молока (это один из лучших показателей в мире), 132 кг мяса, 375 штук яиц.

В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за 2022 год наша страна находится на 55-м месте из 113 государств мира и характеризуется как государство с благоприятными условиями обеспечения продовольствием.

В мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларусь в 2022 году занимала 6-е место по производству сухого обезжиренного молока, 10-е – масла животного, 12-е – картофеля, 15-е – сухого цельного молока, 16-е – масла рапсового.

За 30 лет численность крестьянских (фермерских) хозяйств выросла в 4,7 раза, а их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции – почти в 14 раз.

Государство в свое время вкладывало большие средства в развитие сельского хозяйства, именно в создание агрохолдингов. На сегодняшнем этапе у нас в стране уже стоит вопрос дальнейшей модернизации этих предприятий.

В качестве успешного примера сотрудничества Беларуси с иностранными партнерами в сфере сельского хозяйства можно привести Зимбабве. Как вы знаете, эта страна еще совсем недавно покупала для себя зерно за границей. Когда мы начали с ними сотрудничать, прошло не так уж много времени. Сегодня Зимбабве благодарит нас за то, что мы поставили им, например, наши комбайны для обработки сельскохозяйственных земель, удобрения, какие-то сельскохозяйственные технологии. Они стали обеспечивать себя зерном и уже даже продают его на экспорт.

О промышленной кооперации

Во взаимоотношениях с иностранными партнерами Беларусь всегда ставила вопрос о справедливости и равноправии. Мы хотим, чтобы при реализации совместных проектов зарабатывала и Беларусь, и Кыргызстан. Такой подход позволяет укреплять не только экономическое взаимодействие, но и политический диалог. С нашими друзьями мы готовы делиться своими наработками.

Мы приходим на рынок и говорим: если вы хотите, мы будем вам передавать технологии, чтобы сборка была здесь, чтобы загружалась ваша экономика. Чтобы были ваши рабочие руки. То есть мы всегда именно с такими планами идем.

И по тому же пассажирскому транспорту, по автобусам, когда мы к вам на рынок хотели заходить, мы тоже говорили, что готовы не только поставить автобусы, но на перспективу можем предложить еще и создание у вас собственного производства такого транспорта. По троллейбусам также шла речь.

Сегодня также очень актуальны электробусы. В Беларуси они производятся уже лет 10. Мы пионеры были в производстве электробусов. Скажу больше, что до всех этих введенных санкций, мы свои электробусы продавали не только в России, мы работали и на польском рынке, а уже даже после введения санкций мы и на венгерский рынок поставляли. У нас были разработаны модели для Британии, для левостороннего движения. И туда мы планировали продавать. Мы работали и с испанцами, чтобы создать там наш завод.

Поэтому компетенции и в современных высоких технологиях у Беларуси тоже достаточно высокие. Тем более, опять же, мы с вами в ЕАЭС, правила примерно одинаковые у наших стран. И если в Кыргызстане создавать новые предприятия, для нас это тоже может быть перспективно. В этом случае открывается возможность выхода и на рынок соседних с вами Узбекистана и Таджикистана. А там уже рядом Афганистан, которому тоже много чего надо.

На текущем этапе наиболее перспективным совместным проектом для Беларуси и Кыргызстана я все-таки вижу машиностроение. А конкретнее совместная сборка определенных моделей. В этом плане можно обратиться к теме тракторов, пассажирской технике. Это и автобусы на газу, и электробусы на перспективу, или те же троллейбусы. Электробусы все же перспективнее.

Хотя, опять же, я когда смотрю на электробусы, которые у нас в Минске – они большие. У вас мало улиц, где такие электробусы могли бы действовать. В общем-то, надо думать на перспективу, расширять кыргызстанские улицы, обустраивать их. Возможно, какие-то принимать решения по движению транспорта, односторонние движения, развязки делать. Больше надо все-таки делать пешеходных подземных переходов.

Кстати, еще один интересный проект, который мы можем распространить на весь Кыргызстан, уже реализовывается в Караколе. У нас в Бресте есть такое частное предприятие "Сифания-Экотехника". Они, строят заводы по мусоропереработке с полностью уникальным белорусским оборудованием. Один из таких заводов и возвели в Караколе. Там будут перерабатываться твердые бытовые отходы, из которых после переработки изготавливаются различные предметы для бытовых нужд.

Каракол заинтересовался, нашел финансирование, подписал договор с нашим предприятием и проект уже реализован. Мы бы, конечно, хотели и дальше в этом направлении работать. Белорусское предприятие проявляет активность и рассматривает возможность о проведении переговоров в Джалал-Абаде и Бишкеке. Рассчитываем, что каракольский опыт понравится и другим регионам Кыргызстана.

О взаимодействии в сфере культуры

После развала Советского Союза прошло уже немалое количество лет. К сожалению, как мы видим, бывшие советские республики стали забывать друг друга. Мы мало говорим о наших друзьях из бывших союзных республик в СМИ. Это справедливо и когда мы говорим о Беларуси и Кыргызстане.

Играет свою негативную роль в этом плане и расстояние: все-таки 4,5 тыс. километров друг от друга. Да, прямого авиарейса нет, что тоже не очень хорошо. Кстати, мы над этим вопросом работаем, чтобы все-таки был прямой авиарейс, надо найти нам возможности запустить его.

Тем не менее мы стараемся напоминать о себе. И важным инструментом в данном вопросе является культура. В июне 2023 года мы наконец-то впервые смогли провести Дни культуры Беларуси в Кыргызстане. Заключительный гала-концерт был в бишкекском Театре оперы и балета. Зал был полон. Я думаю, людям очень понравилось.

Приезжали белорусские молодые исполнители, оперные певцы, наши танцевальные коллективы, которые показывали белорусские народные танцы, современные в том числе. Плюс в это же время, в июне, на базе кинотеатра "Манас" мы провели Дни белорусского кино.

В следующем году, мы очень рассчитываем, что кыргызстанские коллективы приедут к нам в Минск и тоже представят Дни культуры Кыргызстана в Беларуси. Наши народы на самом деле друг другу ментально все-таки очень близки, у нас осталось что-то общее и мы друг друга понимаем.

Кстати, осенью приезжала руководитель нашего белорусского Большого театра, которая подписала здесь соглашение о сотрудничестве с вашим Театром оперы и балета. Договаривались о том, что будет обмен коллективами. Возможно, в следующем году в Бишкек приедет наша труппа из Минского Большого театра.

Об обучении молодежи Кыргызстана в Беларуси

Во всех интервью предлагаю молодым кыргызстанцам обращать внимание на белорусские вузы: их рейтинг достаточно высок, а в преподавании сохранены лучшие советские традиции, но при этом активно используются собственные методические наработки.

В Кыргызстане, кстати, очень много выпускников белорусских вузов, окончивших их еще в советское время. У них здесь даже есть свое сообщество, которое так и называется.

Одной из причин, по которым я рекомендую выбирать Беларусь для получения высшего образования, является возможность для кыргызстанцев бесплатно обучаться в нашей стране. С 2018 года у нас действует указ Президента, в соответствии с которым предоставляются бесплатные квоты на обучение в белорусских вузах. Отдельные ребята из Кыргызстана уже воспользовались такой возможностью и поехали учиться к нам в Беларусь.

И здесь хочу подчеркнуть, что условия для поступления в белорусские вузы по квотам, именно по бесплатному обучению, на мой взгляд достаточно приемлемые. Ребятам главное иметь аттестат об окончании школы со средним баллом 4,3. Кроме того, им будет необходимо пройти собеседование на знание русского языка.

После поступления к нам в вуз студенту из Кыргызстана будет выплачиваться стипендия и предоставлено общежитие по льготной цене. Я считаю, это прекрасная возможность, которой кыргызстанцы должны пользоваться. Почему? Потому что я уверен, что те, кто отучатся в Беларуси, вынесут только самые теплые воспоминания о нашей стране и привезут эти теплые воспоминания сюда, в Кыргызстан. Тем самым мы укрепляем фундамент нашей дружбы, которая, я надеюсь, никогда не закончится.

И вот эта молодежь, которая будет ездить учиться друг к другу, приезжать на какие-то молодежные фестивали, туристические форумы, я думаю, это как раз тот случай, когда мы никогда не потеряем дружеские отношения. И это надо развивать.

О туристическом потенциале двух стран

И, конечно, когда говорим об укреплении дружбы между нашими народами, важное место в этом процессе занимает туризм. Мы уже затронули немного рейс между Беларусью и Кыргызстаном. Он нам жизненно необходим. Я убежден, что найдутся желающие в Беларуси приезжать в Кыргызстан.

В первую очередь это люди, которые любят горы, которых в Беларуси нет. А у вас есть, в общем-то, для тех же любителей альпинизма достаточно знаковые горы, которые любому себя уважающему альпинисту надо покорить. Плюс молодежь, которая любит собраться компанией и пойти в горы.

То же самое со стороны Кыргызстана. Я уверен, что интерес к туристическим поездкам в Беларусь среди кыргызстанцев есть. В нашей стране много исторических мест, замковых комплексов, музеев, театров. Опять же медицинский туризм, тот же образовательный туризм. То есть у нас вот эти еще пока неохваченные сферы присутствуют. В "дорожной карте", о которой я упоминал, этот вопрос тоже должен занять одно из главных мест в развитии нашего сотрудничества.

О патриотическом воспитании молодежи

Я очень много вижу хороших вещей в патриотическом воспитании вашей молодежи здесь, в Кыргызстане. У нас с вами есть общие, объединяющие вещи, о которых мы не забываем и всегда помним.

Например, и белорусы, и кыргызстанцы чтят память о Великой Отечественной войне. Я считаю, что своего рода символом нашей дружбы является Джумаш Асаналиев, погибший в 1944 году при освобождении Беларуси. Ему памятники стоят и Минске, и в Витебской области, где он погиб. Там о нем помнят. Его именем названы улицы.

Кроме того, мне импонирует то, как проводится патриотическое воспитание в Кыргызстане. Ведь очень многое идет из семейных традиций. Ваша молодежь прислушивается к слову старшего в семье. Я вижу, с какими глазами они идут на 9 мая, как молодые родители приводят маленьких детей к памятникам. То есть вы это все помните. И для вас, как и для нас – это героическое прошлое. И вы не хотите его забывать, как и мы не хотим. Потому что, это действительно была Великая Победа всего советского народа.

И то, что Запад хочет, чтобы нам было стыдно за эту победу, ну, извините меня, пусть будет стыдно им.

Считаю очень важным, что мы в Беларуси стараемся поддерживать контакты с молодежью Кыргызстана. Мы пригласили в 2024 году в наш пионерский лагерь "Зубренок", бывший некогда лагерем всесоюзного значения, группу ребят из Кыргызстана. За наш счет мы оплатим им перелет и проживание в пионерлагере.

Мне кажется, это тоже патриотическое воспитание. Чтобы мы друг на друга смотрели и понимали, что мы очень близки друг другу. Что у нас есть некие общие ценности. Это сегодня очень важно. У нас не может быть разногласий. У нас могут быть только общие единые цели.

О пожеланиях в Новом, 2024-м, году

Мне, честно говоря, очень хочется, чтобы наступил наконец мир в Украине и на Ближнем Востоке. Да и вообще, хочется, чтобы люди пришли к миру и вернулись к своему главному занятию: созиданию. Хочется, чтобы они развивали свои стра́ны, растили детей.

Хочу пожелать моему любимому Кыргызстану, в котором я уже почти 7 лет работаю, мира, процветания, развития вашей страны, развития вашей экономики, роста благосостояния каждой семьи, любви и взаимопонимания.

Калдан Эрназарова

Источник: centrasia.institute