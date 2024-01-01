Кенешбек Алымбеков: Пышная свадьба не является показателем счастливой жизни

Несмотря на актуальный указ, подписанный Садыром Жапаровым, о запрете на расточительство во время похорон и торжеств, кыргызстанцы неизменно продолжают устраивать роскошные свадьбы и поминки. В идеале, конечно, когда финансовые возможности соответствуют амбициям, но, к сожалению, реальность зачастую выглядит иначе.

Многие люди, чтобы устроить пышное мероприятие, вынуждены работать на пределе своих сил или даже брать кредиты. Чаще всего же молодые пары вынуждены искать заработок за границей, чтобы выплатить калым - традиционный женский дар, который может стать непосильной ношей для молодоженов.

Эти трудности и финансовые сложности, которые приходятся взять на себя молодым людям, могут серьезно затруднить возможности кыргызстанцев основать свои семьи. Общественное мнение, осуждающее подобные практики, создает дополнительное давление на молодежь, приводя к тому, что традиции и обычаи, кажущиеся изначально важными, становятся объектами насмешек со стороны юмористов.

Необходим баланс между сохранением культурных ценностей и адаптацией к современным реалиям. Возможно, стоит задуматься о том, как сохранить смысл и ценность традиций, не загружая при этом молодежь излишними финансовыми трудностями. Ведь благополучие и счастье новоиспеченных семей должны быть все-таки приоритетом, а не препятствием на пути к стабильной и счастливой жизни.

Как правильно отмечают многие известные деятели, пышная свадьба не является показателем крепких семейных отношений. Важно учить молодых людей строить отношения на основе взаимопонимания, уважения и готовности совместно преодолевать трудности.

Аналогичное мнение высказал в разговоре с vb.kg доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Товароведение, таможенная экспертиза и ресторанный бизнес" Кыргызского Экономического Университета имени М.Рыскулбекова Кенешбек Алымбеков.

"Вопрос о расходах на различные мероприятия от рождения ребенка до ритуальных церемоний всегда оставался актуальным для нашего общества. Это вызвано тем, что значительные средства выделяются на подобные мероприятия. Чтобы сократить эти расходы, необходимо провести в Кыргызстане обширную информационную кампанию. В нашей стране это превратилось в своеобразный марафон, где люди, по сути, соревнуются между собой.

С экономической точки зрения подобные мероприятия приносят лишь вред. В Кыргызстане средняя зарплата составляет 12 883 сома, в Баткенской области - 12 448 сомов, в Нарынской области - 16 701 сом, в Ошской области - 12 108 сомов и так далее.

Мой знакомый рассказал, что потратил 980 тысяч сомов на свадьбу своего сына (без учета калыма). Его зарплата - 24 тысячи сомов. Они рассчитывали на то, что гости принесут деньги и таким образом окупят расходы на свадьбу. Но не все гости всегда приносят выкупную сумму.

Когда я организовывал свадьбу для своего сына, цены тогда были более приемлемыми. Ведь некоторые жители Кыргызстана вынуждены брать в долг или брать кредиты в банке, чтобы устроить свадьбу.

Нынешние зарплаты и пенсии не позволяют кыргызстанцам устраивать пышные мероприятия. Средняя пенсия составляет 9 354 сомов. Пособия варьируются от 8 тысяч до 16 тысяч сомов. Стипендия студента - 1 750 сомов и не все ее получают. Если студент решит жениться, то таков будет его бюджет.

Для того чтобы люди поняли, что пышная свадьба не является показателем счастливой жизни, необходимо провести большую работу. Продукты дорогие, и на свадьбах и похоронах угощают одними и теми же блюдами. Например, зачем на поминальных мероприятиях ставят сухофрукты и различные орехи? Они достаточно дорогие. Поминки длятся всего несколько часов, и гости не успевают все поесть. На свадьбах всегда предлагают несколько видов мяса (говядина, курица, конина, баранина, рыба). С точки зрения питания это колоссальная нагрузка для организма. Организм человека усваивает белки мяса, если это однородное мясо. Не надо на одно мероприятие ставить все виды мяса.

Нужно уже с детства объяснять детям, чтобы они не просили организовывать для них пышные столы для проведения различных торжеств.

К примеру, японцы планируют меню в зависимости от количества людей, и ни в коем случае люди не уносят с собой еду, как мы. Потому что в случае проблем с пищеварением или отравлением не было претензий к владельцам ресторанов.

Кыргызский и казахский народы всегда готовили боорсоки без сахара. А сейчас во всех ресторанах подают боорсоки с сахаром, что автоматически приводит к увеличению себестоимости.

Важно отметить, что боорсоки с добавлением сахара не только повышают уровень сахара в крови, но также способствуют набору лишнего веса. В магазинах предлагается широкий ассортимент продуктов с добавлением усилителей вкуса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2022 год, в Кыргызстане 33% населения сталкиваются с проблемой голода, 24% испытывают недостаток питательных веществ, а 25% сталкиваются с ожирением и сердечнососудистыми заболеваниями. В связи с этим необходимо осознанно относиться к подобным мероприятиям", - подчеркивает Кенешбек Алымбеков.