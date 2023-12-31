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Новогодние традиции остаются символом единства и общности народов КР и РФ

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- ВБ
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Запах елки, блеск игрушек и мишуры, праздничные песни и старые советские фильмы - все эти неизменные элементы особой новогодней атмосферы царят сегодня во всех городах Кыргызстана и России. Праздничные традиции в наших странах едины и уходят корнями в общую историю Советского Союза. Они развивались и менялись с течением времени, вплетая в себя все культурное богатство народов наших стран. Поэтому Новый год, несмотря на все геополитические изменения, случившиеся за последние 30 лет, остается любимым праздником, который объединяет нас.

Ключевые традиции новогоднего праздника в республиках Центральной Азии и, в частности, в Кыргызстане складывались во времена СССР. Советская эпоха оставила неизгладимый след в культурной жизни всех стран, появившихся после распада великой державы. Тогда Новый год был возведен в ранг главного праздника - он объединил в себе все культурное многообразие многонационального государства, проложив путь к формированию уникального обычая празднования, выходящего за рамки национальных и этнических границ.

Нарядная елка, семейный новогодний стол с неизменным салатом "Оливье", шампанское и теплые поздравления под бой часов – так у нас принято встречать смену календарного года. Эта традиция, объединяет народы, живущие в республике, способствуя укреплению межнационального единства государства. Она же роднит нас с нашими соседями по региону и с Россией.

Одним из устоявшихся аспектов празднования Нового года, пришедших к нам из прошлого столетия, является традиция украшать дома и общественные пространства сияющими гирляндами, новогодними символами и, конечно же, культовой Большой елкой. Дерево устанавливаемое на главной площади города, символизирует обновление, а его замечательный наряд радует глаз и рождает в нас то особое чувство общности и радости, появляющееся только в последнюю неделю декабря.

Как в Кыргызстане, так и в России, предновогоднее время - это веселая круговерть, в которой нужно успеть все. Собрать ребенка на утренник в детский сад или школу, закупить продукты для новогоднего меню, сделать множество разных вещей, чтобы в полной мере прожить теплую атмосферу новогоднего торжества.

Центральными фигурами празднования Нового года и в Кыргызстане, и России остаются Дед Мороз и Снегурочка. Эти персонажи, заимствованные из славянского фольклора, были популяризированы в советское время как воплощение зимнего волшебства и праздника. Присутствие Деда Мороза и Снегурочки на новогодних праздниках сегодня отражает преемственность традиций эпохи и актуальную привлекательность этих любимых персонажей.

Празднование Нового года в Кыргызстане и России было бы неполным без пышного застолья. Семьи собираются вместе, чтобы разделить праздничную трапезу, и по этому случаю готовятся новогодние блюда. Наряду с салатом "Оливье" и заливным из рыбы на столах появляются национальные блюда. У нас, в Кыргызстане, новогодний праздничный стол - это всегда много мяса. Мы готовим бешбармак и кабыргу, колбаски из баранины асип и из конины чучук, блюда из конских субпродуктов карта и карын, манты, ко всему этому подается очень много зелени.

Одним из важных моментов пиршества становится тост "За Новый год!", произносимый ровно в полночь. Эта укоренившаяся с советских времен практика только подчеркивает важность товарищества и общей радости от приветствия нового начала.

Традиции новогоднего застолья в Кыргызстане и России не имеют политической или религиозной подоплеки. Это исключительно семейный праздник, подчеркивающий единение разных поколений и национальностей, проживающих в республике.

"Несмотря на то, что Советского союза уже давно нет, празднование Нового года продолжается. Его отмечают в детских садах, школах, во всех учреждениях независимо от количества сотрудников - все встречают новый год. Его празднуют все наши граждане - и те, кто живет в Кыргызстане, и те, кто в России. Новый год - это наш государственный праздник. И я очень рад, что традиция не просто сохранилась, она продолжается. Я помню, как когда-то отмечал этот праздник вместе с одноклассниками в школе, а сейчас вижу, что и моим внукам этот торжество доставляет удовольствие", - говорит общественный деятель, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Новый год в нашей стране, как и в советское время остается главным праздником. И то, что мы продолжаем отмечать его, как и прежде, является свидетельством силы культурных традиций, возникших в советскую эпоху. Несмотря на геополитические изменения, произошедшие с тех пор, дух единства и радости, прививаемый этими обычаями, крепко связывает народы Кыргызстана и России.

Нарядные елки, увенчанные неизменной звездой, Дед Мороз со Снегурочкой и общая радость праздничного застолья служат напоминанием об общем наследии, которое выходит за рамки политических границ, прославляя стойкость и богатство человеческого духа. Празднуя Новый год, наши страны едины в соблюдении традиций и надежде на светлое будущее. Это свидетельствует, что нас связывают общие духовно-нравственные ценности: уважение к семье, религиозным устоям и памяти предков, любовь к ближнему. И эти ценности лежат в основе общественного согласия народов Кыргызстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/434420
Теги:
Новый год, праздник, Россия, Кыргызстан
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