Мэрия Бишкека подготовила интересную новогоднюю программу для горожан

Мэрия города Бишкек подготовила интересную новогоднюю программу для горожан и гостей столицы 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В 19:00 часов на площади Ала-Тоо начнётся концерт творческих коллективов управления культуры столичной мэрии и звёзд отечественной эстрады.

Новогоднее мероприятие завершится в 00:00 часов встречей Нового 2024 года.

Для удобства горожан с 00:30 будут курсировать автобусные и троллейбусные маршруты.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность горожан, а также на месте проведения праздника будут дежурить сотрудники Центра экстренной медицины и противопожарной службы.

В связи с празднованием Нового года будет перекрыто автотранспортное движение по проспекту Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик.

Кроме того, улица Киевская от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова будет закрыта для частного транспорта. Улица Панфилова от проспекта Чуй до улицы Киевской будет доступна для двустороннего движения.

На бульваре Эркиндик от проспекта Чуй до улицы Киевская будет запрещена парковка автомобилей в обоих направлениях. Однако для удобства горожан и гостей столицы во время празднования Нового года 2024 года определены специальные места для парковки автомобилей:

- северное и западное крыло здания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- улицы Раззакова, Орозбекова, Панфилова на отрезке от улицы Киевская и Токтогула без создания помех для других автолюбителей.

Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек поздравляет с наступающим Новым 2024 годом! Также убедительно просит вас оставлять свои машины в специально отведенных местах и отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности.