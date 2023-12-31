Лидеры зарубежных стран поздравили народ Кыргызстана с Новым годом

На имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова поступают поздравления с наступающим Новым 2024 годом от глав зарубежных государств и международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Примите самые искренние новогодние поздравления. Российско-кыргызские отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши октябрьские переговоры в Бишкеке.

Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ, и других многосторонних структур.

От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам - мира и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"По случаю наступающего Нового - 2024 года от всей души рад поздравить Вас и братский народ Кыргызской Республики и передать свои самые наилучшие пожелания.

В подходящем к концу текущем году, благодаря совместным интенсивным усилиям и активному диалогу нам удалось вывести межгосударственные добрососедские отношения, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство на совершенно новый уровень.

Уверен, что в наступающем 2024 году наши многогранные и долгосрочные отношения продолжат развиваться более последовательно и эффективно на пути к общему процветанию наших братских народов.

Пользуюсь случаем, желаю Вам и всем Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в Вашей очень ответственной и почетной деятельности, а братскому кыргызскому народу мира, согласия и устойчивого развития", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым 2024 годом!

Желаю Вам благополучия и новых достижений во благо братского народа Кыргызстана", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2024 годом! Желаю Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному кыргызскому народу - мира, благополучия и процветания.

В уходящем в историю 2023 году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. С удовлетворением отмечаю нашу недавнюю конструктивную встречу в Бишкеке в рамках Саммита СНГ. Подтверждаю наш твёрдый настрой на дальнейшее гармоничное развитие всех аспектов таджикско-кыргызских отношений дружбы и добрососедства в духе взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Убеждён, что дальнейшее расширение взаимоотношений двух стран отвечает коренным интересам граждан наших стран, способствует поддержанию регионального мира и стабильности.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно содействовать укреплению наших межгосударственных отношений и их наполнению новым практическим содержанием", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Примите мои самые искренние и теплые поздравления с наступающим 2024 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех Ваших делах. Пусть Новый год принесет всем нам мира, благополучие и процветание", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Примите мои искренние поздравления с Новым годом. Уходящий год был насыщен важными событиями международной повестки и доказал, что любые трудности можно преодолеть только сообща.

Убежден, наступающий год укрепит глубокие традиции дружбы и взаимопонимания между Беларусью и Кыргызстаном, ознаменует новыми весомыми результатами сотрудничество наших государств в различных форматах.

От души желаю Вам доброго здоровья, счастья и реализации всего задуманного, а народу вашей страны – мира, благополучия и стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым, 2024 годом и передаю самые искренние и добрые пожелания. С удовлетворением хотел бы отметить, что азербайджано-кыргызские отношения, построенные на прочном фундаменте, общих исторических корнях и проведенного года.

Уверен, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, их эффективное сотрудничество в рамках двусторонних и международных структур продолжат расширяться и укрепляться в 2024 году благодаря совместным усилиям на благо наших братских народов.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в государственных ответственных делах, а братскому кыргызскому народу мира и благосостояния", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Позвольте выразить Вам наилучшие пожелания и поздравления с наступающим Новым – 2024 годом, пожелать Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному кыргызскому народу дальнейшего развития и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас Сиси поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас Сиси поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"В духе наших общих стремлений к лучшему предстоящему году мы надеемся жить в мире, свободном от конфликтов и споров, где торжествуют справедливость и равенство. Наш коллективный долг - найти реальные решения важнейших проблем, включая глобальный мир и безопасность и изменение климата, на пути к миру, в котором все народы будут наслаждаться благосостоянием и процветанием.

Я оптимистично настроен на то, что двусторонние отношения, связывающие наши две страны, будут продолжать процветать и достигнут новых высот в наступающем году, чтобы оправдать надежды и чаяния наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Республики Польша Анджей Дуда поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"По случаю наступающего Нового года, от имени польского народа и от себя лично передаю Вам свои наилучшие пожелания. Пусть Новый год принесет веру в лучшие времена, а вместе с тем в дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими государствами и укрепление международного сообщества", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравления также направили Президенты: Венгрии Каталин Новак, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, а также Председатель Китая - Си Цзиньпин, Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Король Норвегии Харальд V, Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и др.