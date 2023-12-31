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Депутат БГК Элизавета Алымбаева поздравила детей в Новым годом

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции "Эмгек" Элизавета Алымбаева и ее коллеги в преддверии новогодних праздников провели праздничное мероприятие для детей Свердловского района города Бишкек.

По словам депутата, на новогоднюю елку были приглашены дети из различных школ Свердловского района.

"В основном, это дети из нуждающихся семей и ЛОВЗ. Подобные мероприятия мы проводим ежегодно в нескольких местах. Дети - наше будущее и мы хотим подарить им праздник", - сказала депутат.

Детям была представлена театрализованная постановка и вручены подарки. После депутат Бишкекского городского кенеша от фракции "Эмгек" Элизавета Алымбаева поздравила детей с Новым годом и пожелала им крепкого здоровья и счастливого детства.

"Пусть ваши заветные мечты осуществятся, желаю стать достойными гражданами нашей страны. Кыргызстанцам же желаю прежде всего мирного неба над нашей головой, чтобы наши дети не узнали всех ужасов войны. Вы же видите, что происходит в мире. Поэтому я желаю всем мира и добра", - сказала депутат.


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URL: https://www.vb.kg/434431
Теги:
Бишкекский горкенеш, Новый год, Свердловский район
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