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Нутрициолог рассказала о плохо сочетающихся с шампанским закусках

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Нутрициолог Анастасия Кондаурова предупредила, что далеко не все блюда, представленные на новогоднем столе, сочетаются с шампанским. Ее слова приводит Пятый канал.

Кондаурова рассказала, что шампанское лучше всего закусывать белковой или жирной пищей, так как она нейтрализует вредное воздействие алкоголя на организм. Она посоветовала выбирать жирные сорта рыбы, например, лосось, а также красную и черную икру, нежирное мясо, сыры, морепродукты и фрукты.

При этом к числу плохо сочетающихся с шампанским закусок Кондаурова отнесла жирную жареную пищу, например, картофель или соленые продукты. По ее словам, такая еда вместе с алкоголем может вызвать проблемы с желудком и и спровоцировать задержку жидкости и, как следствие, отеки. Также нутрициолог предупредила, что нельзя закусывать шампанское тортом или пирожными, поскольку это может привести к резкому повышению сахара в крови.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что, в зависимости от индивидуальных факторов, протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/434434
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