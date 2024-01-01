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Кому будет покровительствовать зеленый деревянный Дракон в 2024 году?

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Дракон - символ энергии и власти, по традиции, несет с собой благополучие и удачу. Вот и от грядущего года Дракона стоит ждать хорошего: приятных перемен, встреч, решения многих проблем. А силу Дракона не затмит даже високосный год.

Вот только знакам зодиака нужно быть смелее и решительнее, ведь пугливых бесстрашный Дракон не очень жалует, пишет Asia-Plus.

Овен

Для этого знака зодиака год Дракона будет довольно удачным. Овнов будет ждать финансовый взлет, поездки и важные встречи, новые хобби и изменение в личной жизни. Особенно богатой на позитивные события окажется весна.

В делах, бизнесе, построении карьеры упрямых и активных Овнов ждет успех. Но придется приложить усилия - генерировать новые идеи, конкурировать, заниматься профессиональным маркетингом. Удача будет сопутствовать Овнам и в любовных делах.

Но в середине года не исключены проблемы со здоровьем. Снижайте нагрузки и укрепляйте иммунитет.

Телец

Для Тельцов предстоящий год будет полон изменений в личной жизни и карьере. Они наконец смогут расслабиться, ведь многолетняя полоса препятствий для них наконец заканчивается.

Год для этого знака зодиака начнётся с важных встреч, которые будут влиять на ход дальнейших событий. Но, важно и самому проявлять инициативу, быть активным, целеустремленным и стойким. Хоть здоровье и не будет подводить Тельцов, но им советуется уделять себе время и беречь себя.

Близнецы

У Близнецов год начнётся достаточно спокойно. Это отличная возможность отдохнуть, укрепить здоровья и не спеша развивать важные дела.

Зато со второй половины года начнётся динамичная жизнь. Будьте готовы к приключениям, важным встречам, карьерному росту и значимым изменением в личной жизни. Ведь год Дракона предоставит вам немало хороших возможностей.

Но вот о здоровье этому знаку зодиака придется побеспокоиться - в новому году возможны обострение хронических заболеваний.

Рак

Интересный и богатый на события год ждет Раков. Приходящий год принесет этому знаку зодиакального круга новые знакомства, а с новыми друзьями появятся и новые увлечение. Деловые встречи и поездки, удачные сделки и взлет в карьере ждет Раков в 2024 году. Самое главное, чтобы всё это не стало обременительным.

В личной жизни Раков ожидает укрепление отношений с партнерами. Одинокие представители этого знака могут обрести свое счастье.

Лев

Мифический Дракон будет весь год покровительствовать Львам и поддерживать их. Важно не робеть, а уверенными и решительными шагами достигать всех поставленных целей.

А ещё, у Львов задастся довольно загруженный год. Но вместе с тем он будет прибыльным.

При этом, необходимо следить за расходами и остерегаться необдуманных трат. Дракон сулит Львам приятные знакомства, серьёзные покупки и энергетический подъем.

Дева

Для этого знака зодиака год принесёт много новых знаний, раскрытие творческих и интеллектуальных способностей, которые будет необходимо применить на деле.

Карьерный рост и хороший доход во второй половине года станут чудесным сюрпризом для Дев. А еще их ждут приятные неожиданности в личной жизни.

Но вот для сохранение ментального здоровья, скандалов и стрессовых ситуаций Девам лучше избегать.

Весы

Насыщенная жизнь ждет Весов во второй половине года. А чтобы выдержать такой ритм и насладиться ею, необходимо в первом полугодии позаботиться о своем здоровье и финансовом положении. При этом, тратить надо с умом.

У Весов ожидается значительное улучшение в любовной и рабочей сферах. Брак или развод, рождение детей, смена профессии - будут чередам серьёзных событий ожидающих Весов в новом году. А самое главное - в нужный момент оказаться в нужном месте.

Скорпион

Для Скорпионов в личном плане год станет судьбоносным: важные встречи и разговоры ждут представителей этого знака.

Возможно, в их адрес будет много критики. Важно не принимать её негативно и найти в критике полезный совет для личного развития.

Также, Скорпионам китайский гороскоп на 2024 год пророчит серьезные финансовые неурядицы. Чтобы их избежать, нельзя ввязываться в авантюры с деньгами, проводить рискованные операции.

Со стартом нового бизнеса тоже лучше повременить. Во втором полугодии дела стабилизируются. Многие скорпионы смогут зарабатывать на своих хобби - активизируется творческий потенциал.

Стрелец

Стрельцам в год Дракона придётся изрядно потрудиться. Но их труды обязательно принесут плоды. Поэтому им необходимо быть активнее и проявлять изобретательность в достижении целей.

Главный секрет успеха Стрельцов в новом году - это позитивный настрой.

Во второй половине года возможно обострение хронических болезней. Поэтому в плане здоровье важно быть осмотрительными.

А конец года принесет Стрельцам приятный подарок - исполнение давних и желаний. У одиноких же представителях знака появится возможность создания семьи.

Козерог

От Козерогов 2024 год "требует" инициативности: смело принимайте приглашение, устраивайте личную жизнь, радуйте близких. Именно эти инициативность приведёт к исполнению давних желаний, карьерному росту и увеличению дохода.

Работы будет много, но результат того стоит. В то же время, все взятые за годы упорного труда вершины останутся при вас.

Страсть, любовь, романтика, гармония и взаимопонимание - всего хватит вдоволь. Козероги могут смело встречать новый год и не опасаться разлада в личной жизни.

Водолей

Для этого знака зодиака год будет достаточно плодотворным. Появятся много новых идей, главное - не боятся их реализовать. Ведь именно эти идеи изменят отношение Водолеев к жизни, побудят их к развитию, преобразованиям личности.

А спокойствие, стабильность и позитив им обеспечит Зелёный Деревянный Дракон.

Удачный год у Водолеев сложится и в личном плане.

Рыбы

У Рыб год сложится довольно удачным. Они продолжат блистать, удивлять и очаровывать. Увлекательно сложатся поездки, в течение которых они получат массу впечатлений, новых знаний, обретут новые знакомства, как деловые, так и личные. А самое важное знакомство приведет к браку.

Но во второй половине года этому знаку зодиакального круга стоит быть осторожнее с экспериментами. Рыбы часто грешат чрезмерной ленью. Будьте активнее, и Дракон от вас не отвернется.


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