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В Узбекистане конфисковали пиротехнику почти на 9 миллиардов сумов

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Во всех регионах республики силовики изъяли из незаконного оборота фейерверки на 8,922 миллиарда сумов, сообщает СМИ.

Начиная с 16 ноября 2023 года силовики пресекли 3 641 случай незаконного оборота пиротехнических изделий по всему Узбекистану.

В результате рейдов сотрудников таможни и органов внутренних дел 1 941 правонарушитель привлечен к административной ответственности, возбуждено 26 уголовных дел.

Напомним, что любые случаи использования пиротехнических изделий, а также их реклама наказываются крупными штрафами. Кроме того, игры с "салютами" и "бомбочками" опасны для жизни и здоровья людей.


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URL: https://www.vb.kg/434442
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