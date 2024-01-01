В Узбекистане конфисковали пиротехнику почти на 9 миллиардов сумов

Во всех регионах республики силовики изъяли из незаконного оборота фейерверки на 8,922 миллиарда сумов, сообщает СМИ.

Начиная с 16 ноября 2023 года силовики пресекли 3 641 случай незаконного оборота пиротехнических изделий по всему Узбекистану.

В результате рейдов сотрудников таможни и органов внутренних дел 1 941 правонарушитель привлечен к административной ответственности, возбуждено 26 уголовных дел.

Напомним, что любые случаи использования пиротехнических изделий, а также их реклама наказываются крупными штрафами. Кроме того, игры с "салютами" и "бомбочками" опасны для жизни и здоровья людей.