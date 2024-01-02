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В Бишкеке чистят лед на реках

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- Светлана Лаптева
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Муниципальное предприятие "Бишкекводхоз" проводит работы по очистке льда в русле рек "Ала-Арча" и "Аламедин", сообщили в мэрии Бишкека.

Отмечается, что лед убирают механизированным и ручным путем в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах.

Отметим, профилактические работы проводятся на постоянной основе в целях недопущения образования ледяной шуги в русле рек "Ала-Арча" и "Аламедин"

.

В мэрии также попросили граждан не засорять магистральные подающие каналы и открытые коллекторно-дренажные сети (ОКДС) и уважать труд сотрудников городских служб.


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URL: https://www.vb.kg/434443
Теги:
Бишкек
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