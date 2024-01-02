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В Центральной Азии не спешат экономить воду

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- Светлана Лаптева
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Самая дешёвая в мире вода, самое высокое потребление: Узбекистан и страны Центральной Азии отличаются очень большими объёмами водозабора. Аналитический портал energyprom провёл любопытное исследование, которое предлагаем вашему вниманию, сообщает nuz.uz.

Узбекистан, как и наши соседи по ЦА и, частично, по СНГ, отличается очень высоким уровнем потребления воды. Так, по данным Aquastat, общий водозабор на душу населения в Узбекистане в 2020 году составлял 1,76 тыс. куб. м это достаточно большой объём.

Среди других "водохлёбов" также оказались Туркменистан (4,35 тыс. куб. м. в год на человека), Казахстан (1,31 тыс. куб. м), Азербайджан (1,24 тыс. куб. м), Кыргызстан (1,17 тыс. куб. м) и Таджикистан (1,04 тыс. куб. м).

Достаточно высокий уровень потребления воды также был зафиксирован в Армении (954,7 куб. м на душу населения), ощутимый - в России (444,2 куб. м) и Грузии (414,6 куб. м). Показатели Украины, Молдовы и Беларуси оказались значительно ниже.

Однако практически во всех странах с максимальным уровнем водозабора потребление воды в годовой динамике уменьшилось, в Узбекистане это составило -1,5%, только в Казахстане в 2020 году был зафиксирован рост в сравнении с 2019-м на 2,7%.

Причина такого беспечного потребления достаточно очевидна, если посмотреть на цены, а они в нашем регионе - одни из самых низких в мире. Так, по данным The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities, в 2021 году среди 90 стран мира Узбекистан входил в пятерку самых "дешёвых" в плане водоснабжения. Стоимость кубометра водопроводной воды у нас составляла лишь 0,15 долл. США.

Среди самых "дешёвых" стран легко обнаруживались и другие "водохлёбы" - Таджикистан (0,1 долл. США за куб. м воды), Казахстан (0,14 долл. США), Азербайджан (0,41 долл. США) и Россия (0,49 долл. США).

Пожалуй, более ответственно и бережно относятся к воде только в Беларуси и Украине: хотя цены на воду там и невысоки, но и потребление многократно ниже, чем в Узбекистане и у наших соседей.

Для сравнения: в Дании стоимость воды в 25 раз выше, чем в Казахстане, при этом потребление у нас в 8 раз больше. В Швеции тарифы выше в 22 раза, а потребление на душу населения у нас в 5 раз больше. Однако это неверный подход - считать, что если дёшево, то можно не экономить.

Действительно, вода в Узбекистане крайне дешёвая. Так на конец 2023 года стоимость 1 куб. м воды в среднем по стране стоил всего 1 400 сум. То есть 1 литр водопроводной воды стоит 71 тийин. Что касается качества питьевой воды – это тема отдельного разговора.

Да и бутилированная вода в Узбекистане, как и в целом в ЦА и в СНГ, стоит недорого, хотя и многократно дороже, чем питьевая водопроводная. К примеру, бутылка воды объёмом в 0,33 литра в ресторанах, по данным Numbeo, в Узбекистане в среднем стоит 0,36 долл. США. Для сравнения: в Швейцарии она дороже в 9 раз, в Дании - в 6 раз, в Швеции - более чем в 4 раза.

Относиться халатно к такому бесценному ресурсу лишь потому, что он стоит недорого - непозволительная беспечность.

Важно помнить: несмотря на то, что вода покрывает около 70% поверхности Земли, именно питьевой воды совсем не так много, как кажется - лишь 3%. По данным ООН, более миллиарда человек не имеют достаточного доступа к воде, а ещё 2,7 миллиарда человек испытывают нехватку воды по меньшей мере в течение одного месяца в году.

К 2030 году глобальный дефицит воды в мире может составить 40%. Наивно считать, что это не коснётся Узбекистана - ещё как коснется.

Важно всегда помнить: вода - ограниченный природный ресурс, поэтому бережное потребление сегодня - это наша забота о будущих поколениях.


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URL: https://www.vb.kg/434445
Теги:
вода, Центральная Азия
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