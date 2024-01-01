Сегодня, 1 января 2024 года в Министерстве внутренних дел поднят новый флаг Кыргызской Республики с изменениями. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В мероприятии приняли участие председатель Совета генералов МВД генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев, заместитель министра генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов, начальник СОБ МВД КР полковник милиции Сталбек Рахманов, начальник ГУВД г.Бишкек полковник милиции Азамат Токтоналиев, начальник Первомайского УВД г. Бишкек, полковник милиции Тилек Тюкебаев и сотрудники дежурной части МВД КР.

Председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев поздравил сотрудников органов внутренних дел с новым 2024 годом, флагом с изменениями и пожелал мира народу Кыргызстана, развития, благополучия нашей стране.