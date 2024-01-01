Погода
$ 88.77 - 89.52
€ 97.52 - 98.52

В Министерстве внутренних дел поднят новый флаг

261  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 1 января 2024 года в Министерстве внутренних дел поднят новый флаг Кыргызской Республики с изменениями. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В мероприятии приняли участие председатель Совета генералов МВД генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев, заместитель министра генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов, начальник СОБ МВД КР полковник милиции Сталбек Рахманов, начальник ГУВД г.Бишкек полковник милиции Азамат Токтоналиев, начальник Первомайского УВД г. Бишкек, полковник милиции Тилек Тюкебаев и сотрудники дежурной части МВД КР.

Председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев поздравил сотрудников органов внутренних дел с новым 2024 годом, флагом с изменениями и пожелал мира народу Кыргызстана, развития, благополучия нашей стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434450
Теги:
МВД, флаг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  