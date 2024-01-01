После 2 января можно браться за новые проекты. Гороскоп с 1 по 7 января

Новогодняя неделя созидательна, а важным событием в самом начале 2024 года станет завершение Меркурием ретроградного движения 2 января. А это значит, что завершится пора переноса встреч, опозданий. После 2 января можно браться за новые проекты, реализовывать загаданные в новогоднюю ночь желания.

Овен – недостатка в подарках и поздравлениях не будет. Праздник сложится увлекательно. Будет место и для веселья и для отдыха. А в течение недели можно ожидать уже и первые финансовые поступления. Но, найдутся и недовольные, которые невзначай бросят двусмысленный комментарий. Не обращайте внимания на чьё-то плохое настроение. В противном случае слово за слово ив конце недели может разгореться конфликт. Наслаждайтесь отдых, поездками и поздравлениями.

Телец – праздничная неделя пролетит быстро, но с яркими впечатлениями приятными встречами, долгожданными поздравлениями. Вам некогда будет скучать и весь этот круговорот событий и создаст яркие, приятные впечатления. С деньгами будьте осмотрительнее. В первый день года постарайтесь ничего не покупать и, конечно, никому не одалживать. Вы положите тем самым начало нежелательным тратам, которые могут усилиться в течение недели.

Близнецы – всё будет идти своим чередом, и новогодняя ночь, и новогодние дни будут наполнены ароматом новогоднего умиротворения и сказки. Подарки, а также денежные поступления станут хорошим сюрпризом, а сделанные покупки положат начало приятным преобразованиям в доме. Но, кого-то это свойстве может не устраивать и, показывая не лучшие черты своего характера, они примутся вас критиковать. Уверенно пропуская мимо ушей ими сказанное, вы удержитесь от конфликта.

Рак – общения, встреч, поездок будет предостаточно, и все они создадут яркое новогоднее настроение. Романтика новогодней ночи сохранится в течение всей недели. Поездки вместе с любимым человеком, просмотр любимого кино и просто прогулки по городу создадут позитивное настроение на весь год. В семейных отношениях восстановится гармония, а отсутствие личной жизни исправит человек, с которым вы познакомитесь на одной из новогодних вечеринок. Постарайтесь только не переборщить с развлечениями, особенно с катанием на лыжах, коньках.

Лев – пора подарков продолжится для вас особенно долго. Каждый из полученных подарков будет сделан с любовью и в нужный момент пригодится, даже если вы сразу не найдёте ему применения. Появится возможность заработать первые в этом году деньги. Работа ненавязчиво войдёт в ваш ритм жизни, не мешая отдыхать и участвовать в праздничных мероприятиях. Откликнувшись на просьбу руководства или клиентов, вы поможете решить их проблемы и заручитесь их поддержкой.

Дева– положитесь на выбор, сделанный домочадцами и друзьями. Они подберут интересные мероприятия, вам же только останется поспеть за всем, что они задумали. Однообразно провести праздничную недели они просто не позволят. Вместе вы побываете в театрах и кино, умудритесь побывать в непродолжительном путешествии и получить удовольствие не только от общения, но и от увиденного. Вы многому научитесь, приобщитесь к новому хобби и расширите круг общения.

Весы – вы проведете время не только интересно, но и полезно. Самые значимые события не пройдут без вашего участия, что будет запечатлено на многочисленных фото. Ради любимого человека вы пойдёте на подвиг, и он оценит ваш поступок. В свободное время вы спокойно займётесь отложенными делами, а также воплощением в жизнь некоторых задумок. Ваши идеи принесут в этом году хорошую прибыль, и стартовав с их воплощением в то время когда все увлечены праздниками, вы окажетесь лидером.

Скорпион – новогодние приключения продлятся в течение всей недели. Многочисленные идеи друзей, любимого человека и домочадцев подвигнут вас на перемены в досуге. Приняв участие в играх, зимних забавах на природе, вы разрушите рамки условностей, которые мешали наслаждаться жизнью и чувствами. Увлекательно пройдут поездки. В завершении недели занявшись покупками, вы удачно вложите деньги, а коммерческие сделки пополнят казну.

Стрелец – тепло домашнего очага будет милее всего, а потому за счастьем не придётся никуда ехать. Долгие разговоры с домочадцами, домашние посиделки с близкими друзьями и любимым человеком успокоят нервы и создадут уютную обстановку. Обмен подарками продолжится всю неделю, а потому заранее продумайте что вы подарите в ответ. Пора простить ошибки, которые мешали общению с любимым человеком. Его чувства будут оберегать вас от неприятностей, и поддерживать в течение всего года.

Козерог – ваши многочисленные идеи не дадут скучать в праздничную неделю. Дома вас будет сложно застать. Вечеринки будут сменяться выездами за город, где вы весело проведёте время. В минуты свободного от танцев, игр и разговоров вы будете отвечать на различные сообщения, которые в огромном количестве продолжат поступать с разных концов света. Подвернётся удобный случай для объяснения в любви, а также для флирта, если вы ещё в поисках музы сердца.

Водолей – появится возможность отдохнуть от суеты, понежиться дома, побеседовать с домочадцами и с наслаждением заняться распаковыванием подарков. Неожиданно приятный сюрприз подготовит влюблённый в вас человек. Этот подарок окажется наиболее ценным для вас, став талисманом на весь год. С домашними хлопотами помогут справиться домочадцы, и отдохнув от забот, вы решитесь в конце недели направиться в поездки, которые зарядят позитивом перед рабочими днями.

Рыбы – вся праздничная неделя пройдёт по вашему сценарию. Единогласно будут поддержаны ваши предложения, и неделя пройдёт в увлекательных поездках, романтических свиданиях и детских праздниках. У вас появится немало новых друзей с которыми легко будет не только отдыхать, но и сотрудничать в совместных проектах. К сотрудничеству предстоит приступить уже в первые рабочие дни, а пока есть свободное время, наслаждайтесь весельем.

Астролог Андрей Рязанцев