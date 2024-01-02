Камчыбек Ташиев вручил 12 автомашин Сузакскому РОВД

Заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 2 января вручил Сузакскому РОВД 12 автомашин.

Ташиев отметил, что машины приобретены в рамках поручения президента Садыра Жапарова для милиционеров.

По его словам, в 2024 году для районной милиции построят новое здание.

"Милиционерам будут повышена зарплата, усилено обеспечение служебных нужд. Также органы внутренних дел усилят борьбу с незаконными деяниями, коррупцией. Служите родине чисто и достойно. На государственной службе должны работать только те граждане, которые от чистого сердца любят Кыргызстан", - сказал он во время церемонии вручения машин.