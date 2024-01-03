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Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане

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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики обращает внимание граждан Кыргызской Респ

ублики, что в Республике Казахстан вступили в действие положения Закона Республики Казахстан "О дактилоскопической и геномной регистрации" от 30 декабря 2016 года в части дактилоскопической регистрации. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

В частности, с 1 января 2024 года иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие шестнадцатилетнего возраста, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию в случаях, установленных законом.

Данная процедура является обязательоформлении следующих документов для пребывания в стране:

1. Разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан;

2. Вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;

3. Удостоверения лица без гражданства;

4. Разрешения на временное проживание;

5. Визы Республики Казахстан (первично получаемые и продлеваемые на территории в Республике Казахстан);

6. Удостоверения лица, ищущего убежище;

7. Удостоверения беженца;

8. Проездного документа беженца.

Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат также лица, подлежащие выдворению либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан.

При прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, при его отсутствии – справку о подтверждении личности и направлении на дакторегистрацию.

Отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет за собой административную ответственность в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.

Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания.

Министерство настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, пребывающим в Республике Казахстан, соблюдать законодательство Республики Казахстана о дактилоскопической регистрации.


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URL: https://www.vb.kg/434458
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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