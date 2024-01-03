На лидера оппозиции в Южной Корее напали с ножом на конференции

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2 января в Южной Корее произошло покушение на лидера оппозиции Ли Джэ Мёна. Главу демократической партии Кореи ударили ножом в шею во время выступления перед журналистами, передает Arbat.media.

Как отмечает Yonhap news, удар ножом пришелся оппозиционеру в левую сторону шеи. Мужчина потерял сознание из-за большой потери крови.

Инцидент произошел во время встречи с журналистами после осмотра нового аэропорта Гадокто в Пусане. Напавшего уже арестовали.

По словам очевидцев, набросившийся на оппозиционера мужчина, вел себя как его сторонник. В один момент он попросил у Джэ Мёна автограф и протянул ручку, а затем нанес удар в область шеи.

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https://twitter.com/i/status/1742017290181189735