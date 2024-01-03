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В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6

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Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось крайне малое количество боеспособных танков Leopard-2 модификации A6. Судьбу переданных Германией танков раскрыл депутат Бундестага от фракции "Союз-90/Зеленые", член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, направленном оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), передает CМИ.

"К сожалению, следует констатировать, что можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков", - говорится в документе. Шефер уточнил, что одной из причин этого является нехватка необходимых запчастей, из-за чего ремонт занимает слишком много времени. Депутат призвал концерты как можно скорее улучшить ситуацию с поставками запасных частей.

При этом Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить танки часто приводят к еще большим поломкам.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6.

28 апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что Германия выполнила все обязательства перед Киевом по передаче 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder.


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URL: https://www.vb.kg/434460
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