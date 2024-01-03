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Президента Гарвардского университета обвинили в буллинге студентов-евреев

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Президент Гарвардского университета Клодин Гэй ушла в отставку. Она была первым чернокожим учёным, избранным на эту должность, но провела в ней менее полугода. Перед отставкой Гэй подверглась резкой критике за буллинг студентов-евреев и была обвинена в плагиате.

Гарвард регулярно занимает высшие строчки в рейтингах самых престижных университетов мира. Однако в 2023 году университет оказался в центре скандала после атаки признанного в США террористическим движения ХАМАС на Израиль.

Тогда ряд американских университетов обвинили в поощрении студентов, выступающих в поддержку ХАМАС и с антисемитскими заявлениями. Гарвард вошёл в число 14 колледжей, в отношении которых министерство образования США начало расследование о дискриминации студентов, речь, преимущественно, идёт об израильтянах.

На слушаниях в Конгрессе Гэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, является ли призыв к геноциду евреев нарушением правил университета. Более 70 конгрессменов подписали открытое письмо с требованием увольнения Гэй и президентов университетов Пенсильвании Лиз Мэгилл и Массачуссетского технологического института Салли Корнблют, те тоже уклонились от прямого ответа.

После этого в научных работах Гэй, получившую в 1998 году докторскую степень в области государственного управления, нашли примеры некорректного цитирования, ряд исследователей посчитал их плагиатом.

В декабре управляющие университетом стипендиаты, известные как "Гарвардская корпорация", выразили единогласную поддержку Гэй. Письма в её защиту подписали сотни преподавателей и выпускников.

В письме, опубликованном на сайте Гарварда 2 января, Гэй заявила, что приняла решение об отставке после консультаций с членами корпорации.

"Стало ясно, что в интересах Гарварда я должна уйти в отставку, чтобы наше сообщество смогло пережить эти чрезвычайные испытания, сосредоточившись на институте, а не на отдельном человеке", - говорится в её письме.


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URL: https://www.vb.kg/434463
Теги:
вуз
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