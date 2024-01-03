При ударе израильского дрона по пригороду Бейрута погиб замглавы ХАМАС

Высокопоставленный чиновник палестинкой террористической организации ХАМАС Салех аль-Арури погиб 2 января в результате удара израильского беспилотника по пригороду Бейрута Дахия, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство Reuters.

В ХАМАС подтвердили, что аль-Арури погиб, сообщает новостной сайт "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой".

Израильские военные отказались комментировать Reuters эту информацию, заявив, что не отвечают на сообщения иностранных СМИ.

По данным "Аль-Маядин", при ударе по офису ХАМАС в пригороде Бейрута погибли шесть человек.

57-летний Салех аль-Арури - высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, проживавший в Ливане. Он был военным командиром группировки на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает The Times of Israel, аль-Арури больше других членов ХАМАС был связан с Ираном и "Хизбаллой" в Ливане.

Террористы палестинского движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли больше 21 тысячи человек.