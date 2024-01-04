"В диалоге с де-факто властями Афганистана надо запастись терпением"

Роза Отунбаева, служившая в разные годы министром иностранных дел и президентом Кыргызстана, сегодня занимает пост Специального представителя Генсека ООН по Афганистану и руководителя миссии ООН в этой стране. Ей приходится жить и работать в государстве, де-факто власти которого объявили женщин вне закона, запретив им работать, учиться и посещать общественные места. При этом с Розой Отунбаевой талибы встречаются регулярно и относятся к ней с уважением, пишет news.un.org.

"Я не чувствую никакой дискриминации. Я думаю, что у нас нормальные рабочие отношения", – поделилась Отунбаева в интервью Службе новостей ООН, для которого она выкроила время в ходе недавнего визита в штаб-квартиру ООН.

Свой авторитет среди талибов Отунбаева старается использовать для того, чтобы убедить их отказаться от политики ущемления прав женщин. "Я все время разговариваю с талибскими министрами, и они идут на диалог, поскольку понимают ценность международных контактов, – рассказывает Отунбаева. – Они все были в прошлом моджахедами, сражались. Каждый третий из них отсидел в [тюрьме] Гуантамано. У них вот такая биография. И, тем не менее, мы работаем по всем направлениям. Я говорю им: "Слушайте, женщины могут всё, могут миссиями руководить, не говоря уже о десятках и сотнях женщин-министров в мусульманских странах, президентах-женщинах"".

"Пока что убедить талибов не получается, но Роза Отунбаева не теряет надежду. "Нужно терпение, терпение и еще раз терпение", – говорит она.

Помощь в преддверии зимы

Выступая в конце сентября перед членами Совета Безопасности ООН – это была главная цель ее визита в Нью-Йорк – спецпредставитель заявила, что, несмотря на все происходящее, международное сообщество не должно отворачиваться от Афганистана.

"Проблем у страны – просто целая куча, – сообщила она в интервью Службе новостей ООН. – Но, наверное, одна из самых острых – недостаток продовольствия, необходимого для того, чтобы пережить зиму в этом году. Зимы в Афганистане очень суровые, а народ обездоленный, бедный, голодный, много больных, потому что в стране 40 лет шла война, в каждой семье были потери".

От наркозависимости страдают миллионы афганцев

По словам Розы Отунбаевой, из примерно 40 миллионов человек в Афганистане от пяти до восьми миллионов страдают от наркозависимости, миллион из них – женщины и дети. "Многие женщины становятся наркозависимыми, занимаясь ковроткачеством. Это очень монотонная и нудная работа, и вот, чтобы не заснуть, чтобы продолжать работу, многие прибегают к наркотикам", – пояснила спецпредставитель.

Мужчины тоже пользуются опиумом в качестве стимулирующего средства, чтобы организм выдерживал долгий рабочий день. "И вот так постепенно они к этому притягиваются, – добавляет Отунбаева. – Еще одна проблема – нехватка лекарств, из-за чего афганцы очень часто прибегают к народным средствам, одним из которых часто становится тот же опиум. Его применяют от боли, от всего чего угодно".

Нехватка финансирования

Отунбаева регулярно посещает клиники, где проходят лечение истощенные от недоедания дети, где людям с ампутированными конечностями сооружают самодельные протезы, где наркозависимые афганцы пытаются избавиться от пагубного пристрастия. "Кругом беспросветная нищета, – говорит она, – а на адекватную помощь средств не хватает".

Кругом непролазная нищета, а на адекватную помощь средств не хватает

Нехватка финансирования, по словам спецпредставителя, стала результатом действий нынешнего правительства, которое пытается полностью вычеркнуть из жизни афганских женщин. "Принято 50 норм и указов, которые запрещают девочкам после шестого класса учиться, запрещают им учиться в университетах. Женщинам нельзя ходить в парк, в тренажерные залы, в бани. Женщины, с которыми я встречалась, говорили мне, что в условиях, когда дома нет горячей воды, они не могут сводить детей в баню – это тоже теперь запрещено, – рассказывает Отунбаева. – Вот из-за такого отношения к женщинам доноры – в основном западные страны – отказываются выделять помощь".

При этом, добавляет представительница ООН, талибы хотят, чтобы международное сообщество их признало, чтобы с них сняли санкции.

Афганистан живет в условиях войны уже четыре десятилетия

"У международного сообщества уже был опыт после первого прихода "Талибана" к власти, когда страну оставили на усмотрение талибов и она стала рассадником терроризма, – рассуждает Роза Отунбаева. – И тогда произошли теракты 11 сентября 2001 года. Международное сообщество извлекло урок из тех событий. Сегодня мы, безусловно, продолжаем вести диалог. Мы представляем международное сообщество, а они, со своей стороны, выдвигают свои претензии. Но нам нужно в конце концов найти общую платформу, чтобы страна могла развиваться в нормальном русле. Это значит, в первую очередь, что женщинам должны разрешить выйти из подполья".

Жизнь сотрудников ООН в Афганистане

Сотрудники ООН живут на окраине Кабула в закрытом городке, который охраняется по всему периметру. "До сих пор сохраняется угроза терактов, – рассказывает Отунбаева. – В прошлом году российское посольство подорвали и гостиницу, где китайцы в основном жили, и пакистанского посла вот чуть не убили. За этим могут стоять боевики ДАИШ, которые пытаются доказать, что талибы не способны управлять страной. Поэтому мы все очень осторожны, нам нельзя ни на минуту расслабиться".

Развлечений на территории миссии нет никаких. "Вы знаете, что талибы музыку запретили? Там никаких концертов, ничего нет. Никто из нас не может просто выйти самостоятельно в магазин, например. Музыки нет, алкоголя нет, так что жизнь наша суровая", – улыбается Роза Отунбаева.