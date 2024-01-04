В Казахстане подтвердили гибель от птичьего гриппа 227 лебедей

В Казахстане на берегу озера Караколь близ Актау обнаружено 227 погибших птиц. По данным департамента экологии Мангистауской области, тест подтвердил наличие птичьего гриппа в пробах.

Сообщается, что еще 21 декабря экологи обнаружили 30 погибших лебедей на берегу озера Караколь. Тогда специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели тест, подтверждающих наличие птичьего гриппа. При этом уточняется, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

"На 2 января 2024 года всего обнаружено 227 погибших птиц (132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января в установленном ветеринарным законодательством порядке)", - сообщили экологи.

В сентябре 2020 года от птичьего гриппа в Казахстане погибло более полумиллиона домашних птиц в девяти региона.