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В Казахстане подтвердили гибель от птичьего гриппа 227 лебедей

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане на берегу озера Караколь близ Актау обнаружено 227 погибших птиц. По данным департамента экологии Мангистауской области, тест подтвердил наличие птичьего гриппа в пробах.

Сообщается, что еще 21 декабря экологи обнаружили 30 погибших лебедей на берегу озера Караколь. Тогда специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели тест, подтверждающих наличие птичьего гриппа. При этом уточняется, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

"На 2 января 2024 года всего обнаружено 227 погибших птиц (132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января в установленном ветеринарным законодательством порядке)", - сообщили экологи.

В сентябре 2020 года от птичьего гриппа в Казахстане погибло более полумиллиона домашних птиц в девяти региона.


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URL: https://www.vb.kg/434471
Теги:
Казахстан
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