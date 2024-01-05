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Зять и дочь Назарбаева возглавили список самых богатых людей в Казахстане

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Тимур Кулибаев и его жена Динара Кулибаева, дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева, возглавили список богатейших казахстанцев в 2024 году, пишет ВЭС24.

Основным бизнесом для семейной пары являются банковские услуги – семья на паритетных условиях владеет компанией "АЛМЭКС", контролирующей крупнейший банк Казахстана – "Народный банк Казахстана" (69,52% простых акций банка принадлежат "АЛМЭКС", 28,49% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банков, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.

Как указывается в списке Forbes, в 2024 году состояние Тимура Кулибаева достигло $4,7 млрд (622-е место в мировом рейтинге). В аналогичную сумму оценивается и состояние его супруги. Таким образом, семья Кулибаевых владеет $9,4 млрд. В 2023 году Кулибаев с состоянием $4,3 млрд ($8,6 млрд на семью) занимал лишь второе место в списке богатейших казахстанцев.

Прошлогодний лидер Владимир Ким, владеющий долями в KAZ Minerals и "Казахмыс", в 2024 году занял второе место. Его активы также составили 4,6 млрд долларов (642-е место), как и в 2023.

На третьем месте расположился совладелец Kaspi Вячеслав Ким с 4,4 млрд долларов. В мировом списке он занял 676-е место.

Bloomberg в своем рейтинге приписывает лидерство Владимиру Киму, который, по мнению агентства, обладает состоянием в $7,14 млрд (349-е место), в то время как Тимур Кулибаев вообще не вошел в топ-500 богатейших жителей земли.


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URL: https://www.vb.kg/434488
Теги:
Казахстан
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