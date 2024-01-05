В городе Куньмин прошёл Международный марафон ШОС

В последний день 2023-го года в городе Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая стартовал очередной Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества. В нём приняли участие около 15 тысяч бегунов со всего мира, сообщает russian.cgtn.com.

В 8 часов утра 31-го декабря дипломаты 26-ти стран ШОС совместно дали стартовый залп очередному Международному Куньминскому марафону. В этом году маршрут забега пролегал вдоль главных достопримечательностей города Куньмин в провинции Юньнань, таким как озеро Дяньчи и гора Сишань.

Бегунья Чжан Дэшунь: "В этом году соревнования выпали на последний день года. Мы хотим привлечь больше людей к участию в этом забеге. В новом 2024-ом году желаю всем всего самого наилучшего. И надеюсь на вашу поддержку на нашем марафонском треке".

В итоге эфиопские спортсмены-мужчины заняли весь пьедестал, побив рекорд соревнований. А среди женщин победительницей марафона стала китайская бегунья Ян Синьюнь. В соревнованиях по полумарафону все медали завоевали китайские спортсмены.

Победительница женского марафона Ян Синьюнь: "Медаль дала мне больше уверенности в себе. Сегодня, в последний день года, я выиграла первый в своей жизни марафон, и это случилось в родном городе, что очень важно для меня".

Кроме полного марафона на 42 километра и полумарафона под эгидой Шанхайской организации сотрудничества также состоялся забег здоровья на 5 километров и семейный забег с детьми. На этих любительских дистанциях можно было встретить также посланников ШОС и членов их семей.

Советник-посланник посольства Беларуси в КНР Дмитрий Коваленок: "Я уже участвовал в Куньмине дважды, и вообще я очень люблю бег, и часто участвую в китайских марафонах. Очень много бегунов из различных стран, прекрасная организация, люди вокруг и прекрасная погода. Что может быть лучше! "

Заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев: "Отличное ощущение. Всех поздравляю с Куньминским марафоном".

Международный марафон ШОС проходит уже 8-й раз. В этом году в спортивном событии приняли участие около 15 тысяч бегунов со всего мира.