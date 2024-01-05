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СИН: Арстан Алай был найден в повешенном состоянии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Арстан Алай был найден в повешенном состоянии в столовой колонии №31, сообщает пресс-служба СИН.

5 января (примерно в 05:15) в столовом отделении специального лечебно-исправительного учреждения №31 обнаружен труп обвиняемого Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича в повешенном состоянии, говорится в сообщении.

Абдылдаев 15 декабря был задержан УГНКБ по Чуйской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.330 УК КР. Октябрьский районный суд 16 декабря г.Бишкек заключил под стражу в СИЗО-1 г.Бишкек до 15 января.

28 декабря, согласно рекомендациям врача-психиатра, обвиняемый А.Абдылдаев был этапирован в СЛИУ №31 СИН, с предварительным диагнозом: "неуточненное психотическое расстройство личности, галлюцинации".

После прибытия в СЛИУ №31 СИН 29 декабря обвиняемый А.Абдылдаев обратился в адрес врачей с жалобами на периодические боли в сердце, головные боли, шум в ушах, боли в желудке (после приема пищи), частое переутомление. По итогам осмотра, выставлен предварительный диагноз: "неуточненное психотическое расстройство личности, коронарная болезнь сердца (КБС). Гипертоническая болезнь очень высокого риска" и принято решение о необходимости проведения консультации кардиолога, гастроэнтеролога, и комиссионного осмотра врачей-психиатров в условиях РЦПЗ для уточнения клинического диагноза. 5 января примерно в 4.52 Арстанбек Абдылдаев зашел в столовое отделение колонии, где в 5.15 найден повешенным", - говорится в сообщении СИН.

По данным ведомства, при первичном осмотре трупа, телесных повреждений обнаружено не было. В целях определения механизма и истинной причины смерти назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручения РЦСМЭ МЗ КР по г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/434497
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, ГСИН, колонии
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