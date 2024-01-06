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Кооперация – ключ к устойчивому развитию агросектора в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Актуальные вопросы развития в Кыргызстане сельскохозяйственных и продовольственных кооперативов обсудили эксперты на круглом столе, который в Бишкеке провела Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

На встрече были представлены предварительные результаты проекта ФАО "Поддержка развития устойчивых производственно-сбытовых цепочек для климатически оптимизированного сельского хозяйства".

Проект призван помочь сельскому хозяйству и сельским жителям приспособиться к изменениям климата и способствовать смягчению климатических воздействий. Кроме этого, в рамках своей программы технического сотрудничества ФАО взяла обязательства по оказанию технической помощи для укрепления институциональной базы и наращивания потенциала сельскохозяйственных кооперативов в пилотных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей Кыргызстана.

"ФАО признает важную роль кооперативов и организаций производителей в поддержке мелких сельхозпроизводителей, в том числе молодежи и женщин. Кооперативы расширяют экономические и социальные возможности своих представителей и формируют устойчивую занятость сельского населения за счет бизнес-моделей, которые являются устойчивыми к экономическим и экологическим потрясениям".– отметил международный ведущий технический координатор проекта ФАО Хафиз Атымтай.

Несмотря на большое количество зарегистрированных в Кыргызстане сельскохозяйственных кооперативов, лишь немногие из них смогли показать жизнеспособность и устойчивость на долгосрочной основе. Это в значительной степени было обусловлено различными проблемами при управлении финансами, такими как недостаток финансовой грамотности, отсутствие квалифицированных кадров и ограниченный доступ к современным системам учета.

Поэтому в ходе реализации проекта, члены восьми кооперативов из Тонского, Жети-Огузского, Жумгальского и Кочкорского районов были обучены финансовой грамотности и навыкам стратегического планирования. Благодаря полученным знаниям, данные объединения фермеров теперь могут эффективно планировать и контролировать свои доходы и расходы, принимая решения основываясь на финансовых данных. Кроме этого, было разработано шесть бизнес-проектов, направленных на создание хранилищ для овощей и фруктов. Это позволит не только увеличить срок хранения фермерской продукции, но и улучшит ее качество.

"Кооперативы – одни из основных механизмов по избавлению мелких фермеров от бедности", – отметила национальный технический советник Представительства ФАО в Кыргызской Республики Чолпон Алибакиева. "Несмотря на то, что мелкие сельские производители обеспечивают большую часть продовольствия, часто они не имеют свободного доступа к рынкам сбыта своей продукции, а также не могут получить средства производства на выгодных для себя условиях и доступ к финансовым ресурсам. Сельскохозяйственные кооперативы могут помочь мелким фермерам справиться с этими ограничениями".

Как было отмечено на круглом столе, в сельских районах кооперативы играют важную роль в расширении компетенций своих членов в различных областях, включая использование устойчивых методов производства и переработки, предпринимательских навыков и методов управления бизнесом, облегчая доступ к знаниям и информационным услугам, в том числе с помощью цифровых средств массовой информации, по таким вопросам, как оптимизация производственно-сбытовых цепочек, повышение устойчивости и адаптация к изменению климата.

По итогам круглого стола было принято решение о применении полученного в рамках проекта опыта в смежных проектах и программах. Кроме этого, участники выразили благодарность ФАО за оказанную поддержку и помощь в развитии кооперативов в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/434500
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