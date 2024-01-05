Минюст создал комиссию для выяснения обстоятельств смерти Арстана Алая

Министерство юстиции КР создало комиссию для выяснения обстоятельств смерти Арстанбека Абдылдаева, имевшего место 5 января 2024 года в специализированном лечебно-исправительном учреждении №31 в составе Службы исполнения наказания при МЮ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Комиссия изучает все доступные материалы, включая записи с видеокамер, на которых наблюдается факты самостоятельного перемещения Абдылдаева А.Б. и выполнения других действий, имеющих признаки суицидального поведения.

Соответствующие материалы будут в полной мере представлены и изучены соответствующим субъектам в рамках стандартных процедур доследственной проверки.

История вопроса: Абдылдаев Арстанбек Бейшаналиевич (Арстан Алай) был задержан следственными органами ГКНБ КР в рамках дела по статье 330 "Возбуждение религиозной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Постановлением следственного судьи Октябрьского района г.Бишкек, Абдылдаев Арстанбек Бейшаналиевич (Арстан Алай) был водворён в СИЗО №1 (ИУ-21) г.Бишкек сроком до 15 января 2024 года.

В период нахождения Абдылдаева А.Б. в СИЗО-1, последний жаловался на постоянные головные боли, в связи с чем Абдылдаев А.Б. обратился к сотрудникам СИН при МЮ.

27 декабря 2023 года Абдылдаева А.Б. перевели на обследование и лечение в специализированное лечебно-исправительное учреждение №31 с.Молдовановка, Чуйской области, которое специализируется, как медицинское учреждение Службы исполнения наказания.

28.12.2023 года в ИУ №31 с.Молдовановка, Чуйской области право доступа было предоставлено адвокату А.Абдылдаева, С.Болотбекову, от которого не поступало жалоб на условия пребывания в А.Абдылдаева в лечебно-исправительном учреждении №31.

5 января 2024 года в ИУ №31 с.Молдовановка Абдылдаев А.Б. найден мёртвым", - говорится в сообщении Минюста.