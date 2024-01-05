Погода
$ 88.82 - 89.50
€ 97.52 - 98.52

Ташиев взял в свои руки кыргызский флаг

146  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Точно так же, по-генеральски, как ситуацию с государственной безопасностью. Она тоже в крепких руках Ташиева.

Интересный момент: борьба с коррупцией, криминалом и всем тем, что угрожает безопасности Кыргызстана, борьба, которую успешно ведут президент и глава ГКНБ, тоже вызывает странное недовольство у определенных категорий граждан. В нашей стране живут непонятные люди, с одинаковым рвением критикующие как полное бездействие властей, так и их активную деятельность. Есть такая часть народа, которому не угодишь: то он рыдает от продажности чиновников и разгула разнокалиберных бандитов, то так же обливается слезами, наблюдая, как страна медленно, но верно движется по пути развития и социальной справедливости.

Эта часть кыргызстанцев готова поддержать любую инициативу любых оппозиционеров – лишь бы она была направлена против власти. А оппоненты Жапарова и Ташиева стараются вовсю, науськивая вечно недовольных граждан на руководителей государства, сгоняя их на митинги и вкладывая им в головы самые бредовые, но зато "антивластные" идеи. Недавно раздавались крики "Мы за Кемпир-Абад!" Этих крикунов, чьи выступления едва не поставили Кыргызстан на грань международного конфликта, ГКНБ слегка "поправило". Теперь по очень похожему сценарию чуть не раскачалась ситуация с новым флагом.

Вопрос с изменением государственного флага решился еще осенью. Решался не совсем так, как это должно было происходить. Президент сказал, что флаг меняется по его инициативе. Объяснил свои "претензии" к прежнему варианту флага и свое видение нового символа Кыргызстана. Чиновники, задачей которых, по логике, было развернуть кампанию обсуждения и просвещения, или отмалчивались, или включались в споры вокруг флага самым непотребным образом.

Оппозиционеры буквально наизнанку выворачивались, чтобы доказать, что новые солнечные лучи на флаге напоминают что угодно, только не лучи, и рисовать их, по меньшей мере, преступно.

Народ метался от "за" к "против", не умея толком сформулировать свою позицию. Почему за? Почему против? Почему старый флаг лучше нового – или наоборот? Зачастую объяснения сводились к "все так говорят".

Принимая в качестве одного из главных государственных символов красно-золотой флаг вместо флага Киргизской ССР, народ Кыргызстана тоже не был единодушен. Критике подвергались и тундук, и то самое солнце с волнистыми лучами, которое сейчас с пеной у рта защищают некоторые граждане. А попроси каждого второго из них подробно описать флаг и рассказать, что именно обозначает тот или иной символ, - вряд ли справятся. Для них сохранить прежний дизайн знамени – всего лишь дело принципа.

С нового 2024 года Кыргызстан официально поменял флаг. Полотнище обновленного дизайна взвилось над площадью Ала-Тоо… И снова послышался чей-то ропот. Те, кто вчера с пеной у рта критиковал предлагаемое новшество и заявлял, что никогда и ни за что не признает новый символ своим флагом, теперь вдруг возмутились, что для них не организовали торжественную церемонию поднятия флага. Ну вы бы уж как-то определились, что ли!

В соцсетях тоже началась чехарда и вакханалия. Приближенные к президенту чиновники начали спешно менять свои аватарки и ставить на них новый флаг… Новый, да не тот. Похожий, но отличающийся деталями. В таких случаях говорят: поспешишь – людей насмешишь. И не только насмешишь, а можешь нарваться на международные неприятности. Слухи о том, что у каждого кыргызского вельможи – свой собственный флаг, не во всем совпадающий с тем, что отныне гордо реет над главной площадью столицы, дошли и до соседнего Казахстана.

Как и слухи о том, что в процессе преобразования солнце на кыргызском флаге "потеряло" один из сорока выпрямленных лучей. С дозой критики вылезла известная потомственная правозащитница Гульшайыр Абдирасулова. Только вчера она, совсем юная девушка, бегала на митинги за своей матерью Азизой Папановной. А теперь, как видно, перехватила правозащитное знамя из материнских рук и начала изъясняться в весьма резких выражениях в президентский адрес. Всегда интересно наблюдать, как человек, мало чего в жизни добившийся и ровным счетом ничего хорошего не сделавшего для своей страны и своего народа, обвиняет власть в том, что она "облажалась"…

Председатель ГКНБ не облажался и тоже поднял флаг – не продажных правозащитников, а государства. Именно ему пришлось в очередной раз встать на защиту кыргызской государственности, предостеречь слишком развеселившихся "язвительных критиков" и поставить точку во "флаговом вопросе". Вопрос решен. Закон подписан президентом. Если кто-то чем-то недоволен – это его право. Но у каждого недовольного есть и обязанность исполнять законы. А как генерал Ташиев реагирует на любителей нарушать закон и организовывать массовые беспорядки – мы все очень хорошо знаем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434503
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, флаг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  