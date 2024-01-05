Ташиев взял в свои руки кыргызский флаг

Точно так же, по-генеральски, как ситуацию с государственной безопасностью. Она тоже в крепких руках Ташиева.

Интересный момент: борьба с коррупцией, криминалом и всем тем, что угрожает безопасности Кыргызстана, борьба, которую успешно ведут президент и глава ГКНБ, тоже вызывает странное недовольство у определенных категорий граждан. В нашей стране живут непонятные люди, с одинаковым рвением критикующие как полное бездействие властей, так и их активную деятельность. Есть такая часть народа, которому не угодишь: то он рыдает от продажности чиновников и разгула разнокалиберных бандитов, то так же обливается слезами, наблюдая, как страна медленно, но верно движется по пути развития и социальной справедливости.

Эта часть кыргызстанцев готова поддержать любую инициативу любых оппозиционеров – лишь бы она была направлена против власти. А оппоненты Жапарова и Ташиева стараются вовсю, науськивая вечно недовольных граждан на руководителей государства, сгоняя их на митинги и вкладывая им в головы самые бредовые, но зато "антивластные" идеи. Недавно раздавались крики "Мы за Кемпир-Абад!" Этих крикунов, чьи выступления едва не поставили Кыргызстан на грань международного конфликта, ГКНБ слегка "поправило". Теперь по очень похожему сценарию чуть не раскачалась ситуация с новым флагом.

Вопрос с изменением государственного флага решился еще осенью. Решался не совсем так, как это должно было происходить. Президент сказал, что флаг меняется по его инициативе. Объяснил свои "претензии" к прежнему варианту флага и свое видение нового символа Кыргызстана. Чиновники, задачей которых, по логике, было развернуть кампанию обсуждения и просвещения, или отмалчивались, или включались в споры вокруг флага самым непотребным образом.

Оппозиционеры буквально наизнанку выворачивались, чтобы доказать, что новые солнечные лучи на флаге напоминают что угодно, только не лучи, и рисовать их, по меньшей мере, преступно.

Народ метался от "за" к "против", не умея толком сформулировать свою позицию. Почему за? Почему против? Почему старый флаг лучше нового – или наоборот? Зачастую объяснения сводились к "все так говорят".

Принимая в качестве одного из главных государственных символов красно-золотой флаг вместо флага Киргизской ССР, народ Кыргызстана тоже не был единодушен. Критике подвергались и тундук, и то самое солнце с волнистыми лучами, которое сейчас с пеной у рта защищают некоторые граждане. А попроси каждого второго из них подробно описать флаг и рассказать, что именно обозначает тот или иной символ, - вряд ли справятся. Для них сохранить прежний дизайн знамени – всего лишь дело принципа.

С нового 2024 года Кыргызстан официально поменял флаг. Полотнище обновленного дизайна взвилось над площадью Ала-Тоо… И снова послышался чей-то ропот. Те, кто вчера с пеной у рта критиковал предлагаемое новшество и заявлял, что никогда и ни за что не признает новый символ своим флагом, теперь вдруг возмутились, что для них не организовали торжественную церемонию поднятия флага. Ну вы бы уж как-то определились, что ли!

В соцсетях тоже началась чехарда и вакханалия. Приближенные к президенту чиновники начали спешно менять свои аватарки и ставить на них новый флаг… Новый, да не тот. Похожий, но отличающийся деталями. В таких случаях говорят: поспешишь – людей насмешишь. И не только насмешишь, а можешь нарваться на международные неприятности. Слухи о том, что у каждого кыргызского вельможи – свой собственный флаг, не во всем совпадающий с тем, что отныне гордо реет над главной площадью столицы, дошли и до соседнего Казахстана.

Как и слухи о том, что в процессе преобразования солнце на кыргызском флаге "потеряло" один из сорока выпрямленных лучей. С дозой критики вылезла известная потомственная правозащитница Гульшайыр Абдирасулова. Только вчера она, совсем юная девушка, бегала на митинги за своей матерью Азизой Папановной. А теперь, как видно, перехватила правозащитное знамя из материнских рук и начала изъясняться в весьма резких выражениях в президентский адрес. Всегда интересно наблюдать, как человек, мало чего в жизни добившийся и ровным счетом ничего хорошего не сделавшего для своей страны и своего народа, обвиняет власть в том, что она "облажалась"…

Председатель ГКНБ не облажался и тоже поднял флаг – не продажных правозащитников, а государства. Именно ему пришлось в очередной раз встать на защиту кыргызской государственности, предостеречь слишком развеселившихся "язвительных критиков" и поставить точку во "флаговом вопросе". Вопрос решен. Закон подписан президентом. Если кто-то чем-то недоволен – это его право. Но у каждого недовольного есть и обязанность исполнять законы. А как генерал Ташиев реагирует на любителей нарушать закон и организовывать массовые беспорядки – мы все очень хорошо знаем.