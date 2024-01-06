Погода
$ 89.02 - 89.50
€ 97.40 - 98.40

В Кара-Суйском районе открыли еще одну госаптеку "Эл Аман"

214  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил филиал "Курманжан Датка" Центра семейной медицины Кара-Суйского района, и принял участие в церемонии открытия государственной аптеки "Эл Аман". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Министр в своей речи отметил, что в аптеке имеется около 1500 наименований лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Население сможет их покупать дешевле на 10-15%, чем в частных аптеках. Основная цель открытия государственных аптек, это решение проблем населения, связанных с доступным лекарственным обеспечением.

Филиал "Курманжан Датка" Центра семейной медицины Кара-Суйского района рассчитан на 85 коек, имеет в своем составе консультационное и диагностическое отделения и обслуживает 101939 тысяч местного населения из которых 22859 - женщины фертильного возраста, 38491 - дети до 14 лет, 1917 - дети до года.

Напоминаем, что 1 ноября 2023 года на территории головного ЦСМ Кара-Суйского-Района начала свою работу госаптека. Открытие второй по счету аптеки позволит улучшить доступ к лекарствам с низкой стоимостью для жителей ряда сел Мадыйского айыл окмоту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434504
Теги:
Кара-Суйский район, аптека, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  