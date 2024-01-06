В Кара-Суйском районе открыли еще одну госаптеку "Эл Аман"

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил филиал "Курманжан Датка" Центра семейной медицины Кара-Суйского района, и принял участие в церемонии открытия государственной аптеки "Эл Аман". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Министр в своей речи отметил, что в аптеке имеется около 1500 наименований лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Население сможет их покупать дешевле на 10-15%, чем в частных аптеках. Основная цель открытия государственных аптек, это решение проблем населения, связанных с доступным лекарственным обеспечением.

Филиал "Курманжан Датка" Центра семейной медицины Кара-Суйского района рассчитан на 85 коек, имеет в своем составе консультационное и диагностическое отделения и обслуживает 101939 тысяч местного населения из которых 22859 - женщины фертильного возраста, 38491 - дети до 14 лет, 1917 - дети до года.

Напоминаем, что 1 ноября 2023 года на территории головного ЦСМ Кара-Суйского-Района начала свою работу госаптека. Открытие второй по счету аптеки позволит улучшить доступ к лекарствам с низкой стоимостью для жителей ряда сел Мадыйского айыл окмоту.