Госдеп: США не будут оказывать помощь Украине, как раньше

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Asia-Plus.

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что такая помощь, возможно, уже не будет необходима Украине, поскольку основная задача состоит в том, чтобы страна "встала на ноги" и смогла обновить собственную военно-промышленную базу.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. В Вашингтоне пока не могут согласовать дополнительное финансирование для Украины на 2024 год: президент Джо Байден настаивает на выделении Киеву $61 млрд, однако республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ.

Лидер демократического большинства Чак Шумер ранее заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул - 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что без западной помощи ВСУ начнут отступать. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что украинские власти не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи от западных стран и рассчитывают на продолжение поддержки.