ИГИЛ как ответный ход США против Ирана

Несомненно, нынешняя палестино-израильская война серьезно повлияла на геополитическую обстановку в мире и внесла заметные изменения в противостоянии США и России. Вашингтон был вынужден отвлечься от российско-украинского фронта и направить часть своего военного потенциала и военно-технической поддержки на помощь Израилю. Такой ход событий оказался весьма выгодным для Кремля и крайне нежелательным для Киева. Возник реальный риск, что Украина в будущем не получит от США новый пакет помощи или же список и объем поставляемого вооружения и боеприпасов для нужд украинской армии может сократиться и уменьшиться.

По сути, если глубже смотреть на конфликт Израиля и Палестины, то можно разглядеть что за действиями ХАМАС в октябре 2023 года высоковероятно стоит Иран. Официальный Тегеран возможно обеспечил логистику и подготовку нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. Иран посредством ХАМАС реализовал масштабный план в целях уничтожения системы безопасности границ и еврейских поселений. Таким образом Тегеран нанес по репутации Тель-Авива сокрушительный удар. Однако, организованная Израилем в ответ военная операция привела к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам среди мирных палестинцев в секторе Газа. Разумеется, несмотря на жертвы в секторе Газа и воинственные призывы, Иран не собирается открыто вступать в войну против Израиля.

Иранские власти давно практикуют ведение войн против своих противников чужими руками, а именно проиранскими прокси. Тегеран называет подобные подконтрольные вооруженные формирования "осью сопротивления". В Ираке с 2003 года с момента оккупации и до вывода американского контингента против войск коалиции воевали проиранские повстанческие группировки, в Сирии в период гражданской войны режим Башара Асада держался и держится по сей день за счет военной поддержки Ирана. В Йемене движение хуситов также входит в состав так называемой иранской оси сопротивления и воюет против геополитического противника Ирана - Саудовской Аравии. В Ираке очень сильное военно-политическое влияние и присутствие Ирана. Именно в Багдаде в 2020 году был уничтожен американским ударным БПЛА иранский генерал Касем Сулеймани. Сулаймани командовал элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Данная структура корпуса осуществляла военную разведку и спецоперации за пределами Ирана.

Иран является серьезным противником американцев и арабских монархий на Ближнем Востоке и обладает боеспособными вооруженными силами, спецслужбами и собственным военно-промышленным комплексом. Нынешний Иран, находящийся под гнетом санкций 40 лет, умудряется производить различные виды оружия, в том числе беспилотники, как ударные и разведывательные, так и дроны-камикадзе. С 2022 года Иран начал поставлять БПЛА в российскую армию. Российские войска активно используют иранские дроны-камикадзе "Shahed 136", которые ежедневно атакуют Киев и другие украинские города.

На мой взгляд, чтобы сместить воздействие и оттянуть ресурсы Ирана с Израиля американцы возможно приложат усилия для создания террористической силы на территории Сирии и Ирака. Это будет возможно восстановление террористического движения ИГИЛ (ИГ), которая объявит войну Ирану, правительству Ирака и другим союзникам и прокси Тегерана. В реализации вышеназванного плана американцам возможно помогут арабские страны, выступающие против политического руководства Сирии и Ирана. Я также допускаю мысль о возможном проникновении групп боевиков ИГ на территорию Ирана из Афганистана. Это будут кратковременные беспокоящие вылазки террористов в приграничные районы Ирана.

Террористические атаки с афганского направления вынудят Иран отправить на ирано-афганскую границу крупные армейские соединения и средства в целях усиления охраны рубежей. Создавая новые очаги нестабильности и террористической активности в Ираке, Сирии и в приграничной зоне Ирана Вашингтон вероятно сумеет добиться переброски военных подразделений Тегерана в Ирак и Сирию, что возможно приведет к уменьшению потока иранской помощи ХАМАС, Хезболле и России. Скорее всего Ирану будет сложно воевать на два фронта и вдобавок поставлять вооружение Кремлю. Тегерану придется снизить свою активность в палестинско-израильском конфликте и направить значительные ресурсы на защиту своих геополитических интересов в Сирии и Ираке и укреплению пограничных постов. Другого пути оторвать от Израиля иранцев и его сателлитов практически не существует. Американцам тяжело реагировать на два масштабных сражения на Ближнем Востоке и в Украине. Выход Ирана как основного игрока из палестино-израильской войны обезопасит Израиль, а Вашингтон получит возможность возобновить бесперебойное снабжение Украины необходимым количеством оружия и боеприпасов. Для американцев в настоящее время ключевой целью является не Иран, а именно Россия. Но при этом США не могут бросить Израиль в сложившейся ситуации и вынуждены оказывать поддержку своему партнеру.

Первым сигналом возобновления деятельности ИГИЛ/ИГ можно считать террористический акт, который произошел 3 января текущего года на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В результате взрывов погибли 89 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя террористическое движение "Исламское государство". Этот террористический акт можно расценивать как своего рода вызов Ирану и начало возрождения ИГ.

Следовательно, мы возможно увидим в ближайшее время рост террористической деятельности ИГ в Сирии и Ираке. Американцы откроют новый фронт против Ирана и Башара Асада.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт