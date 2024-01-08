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Удастся довести до ума отложенные дела. Гороскоп с 8 по 14 января

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Завершается пора отдыха и, хотя впереди ещё Старый Новый год, предстоит активно заниматься делами. Планеты будут благоприятствовать стартам. На предстоящей неделе нас ожидает первое в 2024 году Новолуние, которое и поможет начать претворение задуманных в новогоднюю ночь планов и желаний в жизнь. Новолуние состоится в четверг, 11 января. Первую половину недели лучше посвятить завершению недоделанных с прошлого года дел, отложенным встречам и поездкам. Плавный переход от длительных праздников к рабочим будням позволит сохранить здоровье.

Овен – услышав ошеломительную новость, не спешите возмущаться. Возможно это фейк, а вы испортите отношения с нужными людьми. Меньше спорьте, особенно с руководством, и займитесь делами. После новогодних праздников вы быстро войдёте в рабочий ритм и сможете существенно пополнить казну. Предпринятые вами шаги увеличат финансовые поступления, благодаря чему вы сможете сделать хорошие покупки или инвестиции.

Телец – встретив, после долгих новогодних выходных, коллег, друзей и знакомых вам будет о чём поговорить , поделиться новостями о своём отдыхе, а заодно и обсудить планы на уже наступивший год. Достигнутые договорённости придадут импульс делам. Состоятся важные поездки, расширится круг общения. Самое время заниматься поставками, отправкой посылок. От покупок и прочих трат денег пока откажитесь, несмотря на уговоры. Вы склонны к транжирству.

Близнецы – с самого первого дня недели не позволяйте себе лениться. Руководство, клиенты и те, от кого зависит ваша работа, окажутся чересчур придирчивыми и легкомысленного подхода, опозданий, ошибок просто не потерпят. Начните рабочие будни этого года с дисциплины, а расслабиться можно будет потом. Ваши старания будут отмечены финансовыми поступлениями, а также решением важных вопросов. Стоит заняться документами.

Рак – собираясь на работу не забудьте поставить будильник. Расслабившись после новогодних праздников, вы можете совсем забыть о работе, а в спешке собираясь что-то перепутать. Хорошими сообщениями порадуют деловые партнёры, а также различные знакомые, в том числе из-з рубежа. Обсуждаемые проекты и планы в скором времени осуществятся. Благодаря вашей расторопности станут возможными дальние поездки. Прогресс ожидается и в учёбе.

Лев – не теряйте время в праздных разговорах. Словами сыт не будешь. Беритесь за работу, которой после праздников накопилось немало. Благодаря вашей расторопности, вы быстро достигните результатов и положите в карман первые доходы. Руководство будет благосклонно к вам, что поможет в получении нужных документов. Решив сменить работу, подсуетитесь. Есть шанс существенно продвинуться по карьерной лестнице. Результативно пройдёт посещение и различных инстанций

Дева – с самого первого дня недели предстоит активно включаться в работу. Удастся довести до ума отложенные с прошлого года дела и приступать к новым. Вдохновлять на новые проекты будут как всевозможные знакомые и друзья, так и близкие люди. Деловые встречи часто могут завершаться незапланированной вечеринкой, ведь ещё Старый новый год., но при этом дела не будут отодвигаться н второй план. Предстоит много поездок, всевозможных выступлений и презентаций. Недопонимание может возникнуть в доме. Перепроверяйте насколько верно вас поняли домочадцы.

Весы – шквал сообщений обрушиться с самого начала недели, но постарайтесь не попасть в этот водоворот всевозможной информации. Потерянное время и нервы не вернуть, а зачастую все эти новости окажутся банальными сплетнями. Озаботьтесь ростом доходов, покупками и преобразованиями в доме. Вы сможете создать дополнительные источники доходов, и увеличить финансовый поток от имеющихся источников. Выгодны покупки, а также сделки с недвижимостью.

Скорпион – не обольщайтесь, услышав заманчивые предложения Предложенные скидки окажутся не столь привлекательными, а инвестиции, сулящие лёгкие и быстрые доходы, таковыми не окажутся. Пополняйте багаж знаний, выстраивайте новые деловые и дружеские связи. Они пригодятся в наступившем году. Часто предстоит бывать в поездках. Затруднений с получением посылок не будет, а потому можете заказывать вещи и товар из-за рубежа.

Стрелец – домочадцы могут хитрить, да и вы склонны давать несбыточные обещания, как близким людям, так и деловым партнёрам. Отложите споры и важные разговоры на потом, и Займитесь делами, работой. Это принесёт много полезных результатов, а самое главное обеспечит хорошими доходами. Удачными будут покупки, различные сделки. А если решили пробрести недвижимость, либо заняться капитальным ремонтом, то претворяйте свои намерения в жизнь.

Козерог – тревоги и сомнения помогут развеять близкие люди. Они остановят от опрометчивых поездок и развлечений. Поделившись своими планами и намерениями, вы получите ценные советы, которые сохранят здоровье и репутацию. Тайные враги под видом доброжелателей пытаются втянуть вас в интриги. Раскрыв их коварные планы, вы сможете выйти сухим из воды и принять стратегически верное для вас решение. Возможно возобновление давние дружбы или любовного романа.

Водолей – общение с друзьями, а также свидания и непродолжительные поездки пройдут увлекательно, но знайте меру. Увлёкшись тратами, вы быстро растратите приличную сумму денег, а тяга к развлечениям останется. Лёгкие деньги, обещанные новыми знакомыми, вряд ли будут получены, а потому ставка на быстрое пополнение казны окажется провальной. Возвращайтесь к привычному ритму жизни после новогодних праздников и достаточно отдыхайте. Отсутствие нормального отдыха отразится на здоровье.

Рыбы – не теряйте головы от предложений и обещаний руководства. Всё это игра слов, а не серьёзность намерений. Гораздо больше пользы принесёт общение с деловыми партнёрами, сослуживцами и друзьями. Вы получите много ценных советов, дельных предложений. Вашу инициативу они также поддержат, благодаря чему начнут реализовываться важные совместные дела. Начатое обучение также откроет перед вами большие перспективы.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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