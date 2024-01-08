Иран и Россия обсудили план совместных инвестиций

Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер, заявил член исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу, сообщает РИА новости со ссылкой на агентство IRNA.

"Решено... сформировать совместные инвестиционные комитеты между двумя фондами национального благосостояния Ирана и России и рассматривать представленные проекты... 50% будет инвестировать Иран и 50% - российская сторона", - заявил Айвазлу.

По его словам, Тегеран и Москва давно сотрудничают в этой сфере, проводят встречи и обмениваются соглашениями. Он подчеркнул, что "на этих встречах были утверждены модели сотрудничества и механизмы взаимодействия, и мы ждем одобрения попечительского совета Фонда национального благосостояния России". Приоритетными для Ирана, утверждает Айвазлу, являются проекты в нефтяной, нефтехимической, газовой и фармацевтической областях, однако обсуждению подлежат и проекты в других сферах, например, в сфере высоких технологий.

Помимо России, подчеркивает член исполнительного совета Фонда нацразвития Ирана, также проведены переговоры с Оманом и Саудовской Аравией и подписаны соглашения с рядом стран Африки, при этом, что касается последних, Иран уже выиграл один из тендеров, определен депозитарный банк, и выделено 100 миллионов евро. Айвазлу отметил, что миссией Фонда национального развития Ирана является сотрудничество с подобными фондами других стран, и в этом отношении фонды соседних государств имеют приоритетное значение: так, Иран подписал соглашения о создании совместных фондов с семью из десяти стран Организации экономического сотрудничества, у которых есть фонды национального благосостояния.

Глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил в конце декабря, что валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года. На последней неделе 2023 года Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечается, что Фарзин и Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана, иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.