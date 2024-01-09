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Принять и признать: медленный дрейф Афганистана в сторону легализации

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- Светлана Лаптева
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Мы не строим иллюзий и позволяем себе сомневаться, что наступивший 2024 год станет переломным для Эмирата, жаждущего мирового признания своей государственности. Однако есть все основания утверждать, что де-факто это признание Афганистаном будет получено. "ВЭС 24" анализирует как признаки потепления между миром и Кабулом, так и препоны, встающие на этом пути, до сих по не устраненные талибами.

Казахстан показывает пример

Негромко, без бурных дискуссий и информационного резонанса в конце минувшего года прошла новость о том, что казахстанские власти решили исключить Талибан из списка запрещенных организаций. Астана всячески подчеркивает, что не делает ничего, что бы противоречило решениям и резолюциям ООН, но действует исключительно в рамках международного права. Эти реверансы понятны: Талибан до сих пор запрещен в большинстве стран, и несмотря на то, что весь мир де-факто признает правительство в Кабуле, говорить об этом на официальном уровне, а тем более предпринимать какие-то шаги, смягчающие официальную мировую обструкцию талибов, пока еще не принято. Хотя в мире, где геноцид в Газе пытаются подверстать под международное право, чему-либо удивляться уже не следует. Как бы то ни было, но Казахстан показывает пример создания условий для аккуратного включения Эмирата как минимум в региональные проекты.

Китай строит заводы

Последуют ли за Казахстаном другие весомые игроки глобального Юга? Давайте сведем дебет с кредитом. Начнем с Китая, который некоторыми экспертами считался чуть ли не главным бенефициаром захвата талибами власти. В целом Поднебесная установила с Кабулом вполне рабочие отношения, однако мы не считаем Пекин архитектором текущего политического момента в Афганистане. Более того, Китаю теоретически есть чего опасаться: в Пекине, как известно, очень трепетно относятся к уйгурской теме (и правильно делают), и, вероятно, неоднократно и в разных форматах доносили до талибов неприемлемость каких бы то ни было поползновений в разыгрывании этой карты.

Мы полагаем, что Пекин и Кабул пришли к каким-то договоренностям, поскольку, несмотря на 80 км границы между Эмиратом и Сицзян-Уйгурским автономным районом, ни о каких эксцессах мы не слышали. Зато постоянно слышим об экономических и инфраструктурных проектах, реализуемых КНР в Эмирате. Из последнего – строительство завода по производству солнечных батарей в Афганистане. Иронично, что за 20 лет, в течение которых в стране хозяйничала "первая экономика мира" (США), в ней ничего не было построено, кроме нарколабораторий. Китай же только за последний год-полтора анонсировал с десяток разнокалиберных проектов в сфере экономики. Понятно, что рано или поздно Пекину необходимо будет как-то "обсубъектить" своего контрагента. И здесь, мы полагаем, на помощь придет ШОС, точнее, контактная группа ШОС – Афганистан, о возобновлении работы которой активно заговорили в конце минувшего года.

Турция и Иран присматриваются

Теперь к другим более или менее независимым игрокам. Турция и ее великолепный Эрдоган не были бы сами собой, если бы не собирались посидеть и на афганском стуле. Эрдоган, как водится, лавирует и не прочь закрепиться на дружелюбной афганской земле. Полагаем, что и для талибов турки, как представители западного блока (не забываем о НАТО), тоже выглядят предпочтительнее в качестве переговорщиков, чем какие-нибудь англосаксы или французы. Так что пространство для маневра между Афганистаном и Турцией вполне имеется.

У Ирана с талибами отношения сложные и неоднозначные. Впрочем, кого удивишь неоднозначностью в этом регионе, настоящем Гордиевом узле противоречий. С одной стороны, иранцы, конечно, рады, что американцы драпанули из Афганистана, поскольку такой мощный военный контингент в непосредственной географической близости Тегеран откровенно (и справедливо) нервировал. С другой стороны, лично с талибами у иранцев так себе. Все помнят, как в 1998 в Афганистане были убиты иранские дипломаты. Тегеран прямо талибов в этом преступлении не обвинял, но странно было предполагать, что в Тегеране не понимали, что какая-то условная виза от талибов на это убийство имела место. Словом, как пишет молодежь в социальных сетях, между Ираном и Афганистаном все сложно. Хотя мы смотрим на перспективы сотрудничества двух стран с оптимизмом. Иран – страна, совершающая экономическое чудо в жестких условиях почти полувековых санкций. Странно было бы игнорировать и с точки зрения экономики, и с точки зрения безопасности страну, расположенную буквально в сердце Евразии.

Россия – опытный игрок

Теперь к России. Нет сомнений, что решение выстраивать конструктивные отношения с Талибаном принято на самом высоком уровне и пересматриваться Москвой не будет. Делегации талибов постоянно мелькают на российских форумах, в Кабуле, в свою очередь, можно все чаще услышать русскую речь, как в старые добрые времена. Полагаем, что Москва будет активно продвигать свои экономические возможности, а также наработанный в 70-80-е годы прошлого века опыт совместной работы. Здесь никакой иронии. Советский опыт – единственный успешный пример стабилизации и развития Афганистана за всю непростую историю этого государства, нравится это кому-то или нет.

Словом, с Афганистаном готовы работать. К нему и конкретно к талибам огромное количество претензий и у означенных государств, и у стран Центральной Азии. Талибы очень нервируют, например, Индию. Однако какие-то формы сотрудничества находить все равно придется. Тем более Кабул старается. И здесь вновь никакой иронии. По крайней мере, совершенно определенно можно говорить о том, что Талибан практически полностью уничтожил опиумный бизнес в Эмирате. Теперь дело осталось за инклюзивным правительством. Его отсутствие – серьезная проблема в отношениях между Кабулом и другими странами, а для западников – прекрасная возможность "качать" страну по линии ущемленных в своих правах этнических меньшинств, которых, на минуту, около половины населения страны. Афганистану выдали неплохой кредит доверия – надо его оправдывать.


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URL: https://www.vb.kg/434520
Теги:
Афганистан, Талибан
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