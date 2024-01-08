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В Бишкеке стартовал турнир по футзалу "Мекеним"

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В Бишкеке стартовал турнир по футзалу "Мекеним" среди юношей 2013-2015 годов рождения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия приняли участие депутат БГК Айбек Ашимов и директор департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью столичной мэрии Жоомарт Шамканов.

Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды футбола. Организатором выступает департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Отметим, игрокам вручили спортивные рюкзаки. В турнире принимают участие 24 команды.


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URL: https://www.vb.kg/434524
Теги:
футбол, Бишкек
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