В Бишкеке стартовал турнир по футзалу "Мекеним" среди юношей 2013-2015 годов рождения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия приняли участие депутат БГК Айбек Ашимов и директор департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью столичной мэрии Жоомарт Шамканов.

Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды футбола. Организатором выступает департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Отметим, игрокам вручили спортивные рюкзаки. В турнире принимают участие 24 команды.