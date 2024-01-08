Скончался член союза писателей, журналист и поэт Түгөлбек Оторбаев

На 82 году жизни скончался член Союза писателей КР, почётный гражданин Бишкека, заслуженный деятель культуры КР, автор нескольких книг и просто патриот своей Родины, который много лет жизни отдал развитию народного хозяйства нашей страны Түгөлбек Оторбаев. Об этом сообщают его родные.

"Ушел из жизни наш достопочтенный, любимый, любящий отец, наш мудрый советчик, наша опора и наша гордость - Түгөлбек Оторбаев.

Наш почтенный отец, один из великих сыновей кыргызского народа - Түгөлбек Оторбаев родился 15 июля 1942 года в селе Багышан (ныне Куйручук) Джумгальского района Нарынской области. В этом же селе он провел детство, а в 1959 году окончил среднюю школу села Чаек.

В 1964 году окончил механический факультет Политехнического института во Фрунзе и получил профессию инженера-механика автомобильного транспорта. На протяжении нескольких лет он плодотворно трудился на службе народного хозяйства, всецело отдав свою молодость и свои силы во благо развития этой отрасли нашей страны.

Так как наш отец, Түгөлбек Оторбаев, по призванию был творческим человеком, то с 1955 года, точнее с 13 лет, его жизнь была тесно переплетена с литературой и творчеством. В том же году в Джумгальской районной газете "Социальное животноводство" было опубликовано его первое стихотворение "Почтальон Токтосун". С тех пор его творческий путь, начавшийся на районном уровне, активно развивался. Постепенно его стихи и статьи все чаще и чаще стали публиковаться в областных и республиканских газетах и журналах.

С 1962 года статьи и сатирические стихи Түгөлбека Оторбаева были опубликованы в журнале "Чалкан", который на тот момент являлся зеркалом общества того времени. Так, Түгөлбек Оторбаев стал активным репортером, найдя свое достойное место в сердцах читателей. С тех пор в течение нескольких лет, а именно до закрытия журнала "Чалкан", он неустанно работал в этом издании и глубиной и остротой содержания написанных им материалов выполнял задачу просвещения общественности.

Творчество Түгөлбека Оторбаева, его многолетний и плодотворный труд и бесценный опыт в сфере литературы, его работа направленая во благо развития общества и сферы образования были учтены, и в 2003 году он стал членом Национального союза писателей Кыргызской Республики.

Более 60 его песен вошли в "Золотой фонд" Кыргызстана как лучшие произведения его творчества.

Как истинный сын своего народа, он был автором ряда книг, в которых он со своими читателями делился тайнами своей творческой души.

В качестве автора более десяти эпических фольклорных произведений - дастанов, ставших любимыми кыргызскими читателями, он подарил кыргызскому народу свои лучшие произведения.

В 2020 году Түгөлбеку Оторбаеву было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры КР".

К нашему великому сожалению, сегодня нам трудно смириться с тем, что наш благородный отец, наш мудрый советник и наставник, ставивший превыше всего человечность, честь и достоинство, наша опора, наша незымблимая скала покинула этот бренный мир и нам придется лишь подчиниться воле Всевышнего. Пусть земля ему будет пухом, а Аллах дарует его душе место в Раю.

Прощальная панихида почетного гражданина Бишкека, творческого человека, достойного сына своего народа, истинного патриота своей страны, любимого и любящего отца пройдет 9 января в селе Куйручук (бывшее село Багышан) Джумгальского района Нарынской области.

Отец, ты всегда будешь жить в наших сердцах…

С уважением и любовью, сыновья, дочери, родственники и близкие".