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Турецкий восточный экспресс: Зимний вояж от Анкары до Карса

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Восточный экспресс Турции, один из великолепных железнодорожных маршрутов в мире, предоставляющий неповторимую возможность для путешествия от центра до востока Турции, начал прием пассажиров.

Этот маршрут недавно завершил свою первую службу в период с 2023 по 2024 гг. Протянувшись на примерно 1310 километров. Поезд стартует в столице Турции Анкаре и проходит через города Кырыккале, Кайсери, Сивас, Эрзинджан и Эрзурум, завершая свой маршрут в городе Карс. Путешествие занимает около 26 часов, позволяя пассажирам наслаждаться разнообразной географией Турции.

Уникальное приключение

На маршруте Анкара-Карс два отдельных поезда - Восточный экспресс и Туристический восточный экспресс. Восточный экспресс стал настолько популярным, что в 2019 году была добавлена туристическая версия. В состав Восточного Экспресса входят вагоны типа пульман и купе, и у него около 50 остановок, в то время как Туристический восточный экспресс включает в себя спальные и обеденные вагоны с 29 остановками. У Восточного экспресса ограничены перерывы, в то время как у Туристического восточного экспресса предусмотрены перерывы в два-три часа, чтобы пассажиры могли насладиться пейзажами вдоль маршрута.

Служба нового сезона туристического Восточного Экспресса включает остановки для осмотра на станциях Эрзинджан и Эрзурум в направлении Анкара-Карс, а также на станциях Илич, Дивриги и Сивас в направлении Карс-Анкара обратного маршрута. У Туристического Восточного экспресса восемь спальных мест и один обеденный вагон, предоставляющие достаточный комфорт. Каждый спальный вагон оборудован десятью отсеками (комнатами) с двумя кроватями. Хотя пассажиры могут наслаждаться завтраком и ужином в обеденном вагоне, становится популярным трендом ужинать в уюте своего отсека, где пассажиры могут приготовить и украсить стол по своему вкусу с деликатесами, которые они принесли или заказали по дороге.

Последняя остановка - Карс, волшебный зимний город Турции

Растущая популярность Туристического Восточного экспресса сделала его самым уникальным зимним направлением для путешественников. Красота Карса, последней остановки на маршруте и других живописных городов Анатолии по пути играют важную роль в этой славе. В северо-восточной Турции Карс является одним из древнейших поселений Анатолии, принимавшим урартов, персов, восточных римлян, сельджуков, османов и русских и др. Расположение города на перекрестке множества важных торговых путей, включая Шелковый путь, привело к развитию многоуровневого архитектурно и культурно богатого направления.

Отели в центре Карса принимают гостей в великолепных зданиях в стиле Балтики, а рестораны города, известные своими кавказскими представлениями и уютной атмосферой в холодные зимние вечера, также делают город уникальным. Богатая кухня Карса, известная своими характерными вкусами, особенно региональными сырами и сезонными блюдами из гуся, - всего лишь несколько из множества удовольствий, которые предлагает город посетителям. Прогулка по центру города позволяет увидеть несколько великолепных зданий из базальта, среди которых выделяются мечети Фетхие, Кюмбет, Карская крепость и сооружения вдоль реки Карс. Археологический комплекс Ани, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, несомненно, одна из самых необычайных остановок в этом районе. От стен, окружающих древний город, до разнообразной коллекции соборов, мечетей, караван-сараев и мостов, сохранившихся до наших дней. Ани предлагает впечатляющую картину с постройками, которые дошли до наших дней и представляют собой религиозные, административные, военные и гражданские архитектурные образцы периода. Также известен как знаменитый горнолыжный курорт. Карс является домом для центра горнолыжного спорта Сарыкамыш с третьей по высоте лыжной трассой в мире и порошковым снегом, встречающимся только в Альпах. Еще одним приятным опытом в Карсе является отмечание вековой традиции на санях, запряженных лошадьми, на озере Чылдыр, которое замерзает в конце ноября с метровым слоем льда.


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URL: https://www.vb.kg/434527
Теги:
туризм, Турция
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