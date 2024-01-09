В Узгене начали практиковать рисо-рыбные хозяйства

В Государственном предприятии "Узгенское рыбное хозяйство" практикуется технология ведения выгодного направления "рыбо-рисовое" хозяйство, это совместное выращивание рыбопосадочного материала (карпа-сазана, толстолобика, амура и др.) в прудах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

При совместном выращивании рыбы и риса, рыба оказывает на рис следующие действия:

- в поисках пищи рыба разрыхляет грунт, разбивает биологическую пленку на поверхности воды;

- рыба уничтожает личинок рисового комара - основного вредителя риса;

- экскременты рыб и даваемый рыбе корм служат добавочным удобрением для риса.

Все это способствует увеличению урожайности риса на 8-10 ц/га, что является серьезной прибавкой урожая. Получение добавочной продукции в виде рыбы снижает себестоимость риса. При выращивании рыбы на рисовых полях нельзя применять гербициды и пестициды. Поэтому не только экономятся средства, но и урожай зерна риса получается лучшего качества (больше его абсолютный вес, ниже процент пленки, меньше пустых зерен).