По подозрению в коррупции милиция задержала руководство Ново-Покровки

В Ысык-Атинском районе Чуйской области выявлены факты коррупции в органах местного самоуправления, связанные с незаконной передачей земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе проверки данных фактов 4-м управлением ГУУР МВД КР установлено, что в 2017-2018 годы отдельные должностные лица Ново-Покровского айыл окмоту Ысык-Атинского района, а также других государственных органов, злоупотребляя своими служебными положениями, вопреки интересам государства, с целью извлечения выгод для себя и других лиц незаконно переместили земельные участки частных собственников на место земель, предназначенных для нужд сельского хозяйства. Иными словами, поменяли местоположения земельных участков, после чего на землях Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ) площадью 20 га в контурах 323,293 Ново-Покровского айыльного округа образовались самовольные захваты земельных участков с самовольным строительством. Земельные участки стали использоваться в нарушение его целевого назначения.

В феврале 2023 года решением земельной комиссии и распоряжением Ысык-Атинской районной государственной администрации вышеуказанные орошаемые земельные участки с допущением нарушений переведены на другую категории земель. Вышеуказанные факты повлекли за собой причинение тяжкого вреда интересам государства. В настоящее время на этих участках ведутся строительные работы под индивидуальные жилые дома.

На основании выявленных фактов и собранных материалов Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по ст. 336 "Коррупция" УК Кыргызской Республики.

В рамках уголовного дела в декабре 2023 года сотрудниками 4 управления ГУУР МВД и Следственной службы МВД с привлечением бойцов отряда специальных операций (ОСО) ПСН проведены обыски в здании Ново-Покровского айыл окмоту Чуйской области и по месту проживания 16 лиц в целях проверки причастности к противоправным деяниям.

Следственно-оперативные мероприятия осуществлялись в целях изъятия имеющих значение для уголовного дела документов и предметов, а также установления иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

В ходе дальнейших следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС следующие лица:

- гражданин М.Б. глава Ново-Покровского айыл окмоту,

- М.Н., являющийся заместителем Ново-Покровского айыл окмоту,

- Ш.М. бывший директор Ысык-Атинского филиала Государственного

учреждения "Кадастр" при Службе земельных ресурсов при Министерстве

сельского хозяйства,

- А.Н. сотрудник Ысык-Атинского филиала Государственного учреждения

"Кадастр" при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского

хозяйства,

- А.А. жительница Аламединского района, занимавшаяся продажей земельных

участков.

Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается".