Профессор Омурбеков: В КР необходим отдельный закон о здоровье детей

- Приезжайте, надо поговорить об одной очень важной проблеме. Каждый день к нам в клинику поступают дети с врожденными пороками развития. И каждый такой случай – это трагедия не только для родителей, но и для общества, - сказал мне по телефону профессор Талант Омурбеков.

По его словам, причиной высокой смертности среди новорожденных и детей до одного года являются именно врожденные пороки. Из-за них они становятся инвалидами.

"Я считаю, что в нашей стране необходим отдельный закон о здоровье детей, который позволит обеспечить их здоровое развитие - от плода до совершеннолетия. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья будущего поколения", - сказал Талант Ороскулович уже при встрече.

Сегодняшнего нашего собеседника знают очень многие. Можно даже сказать, что он главный детский доктор в стране. И это не будет преувеличением. Немного у нас найдется врачей, которые сделали для педиатрии столько, сколько заведующий кафедрой детской хирургии КГМА, хирург от Бога, профессор Талант Омурбеков.

И как бы в подтверждение моих слов коллеги попросили проконсультировать одного сорванца со сложнейшим переломом костей предплечья и руки. Родители настояли, чтобы снимки после операции посмотрел именно профессор Омурбеков. Интервью пришлось прервать, поскольку маленький пациент для него превыше всего.

А сразу после интервью vb.kg профессора будут ждать в операционной. Сегодня, по словам Таланта Ороскуловича, две операции как раз по поводу врожденных пороков.

- Девочка родилась с атрезией заднего прохода, иными словами, его попросту нет. Эту тяжелую патологию мы успешно устраняем. За последние несколько лет у нас в клинике нет ни одного летального случая из-за этого порока. У нас разработана своя методика операции. А до внедрения ее семьдесят пять процентов детей, родившихся с атрезией заднего прохода, погибали, - пояснил профессор. – Вторая операция не менее трудная. У ребенка с врожденной гидроцефалией или как ее называют водянкой головного мозга, образовалась еще и опухоль мозга.

Талант Ороскулович, детей с ошибками природы не становится меньше. Но медицина-то развивается, появляются технологии, препараты, а болеют больше. Почему?

- Сложно ответить. Как хирург я, конечно, анализировал причины разных пороков. Многие из них можно было предотвратить, если бы родители осознавали, что они сами виновны в том, что их ребенок родился больным. Почти у всех детей с врожденными пороками развития мы обнаруживаем внутриутробную инфекцию. Иными словами, это инфекции мочеполовой системы, передающиеся половым путем: трихомонады, микоплазма, герпес простой и цитомегаловирус, гартнирелы и другие. Значит, мамы детей с врожденными патологиями в период их зачатия были уже инфицированы какой–то половой инфекцией. И жена, и муж - оба в обязательном порядке должны пройти обследование, если решили завести ребенка. Подчеркиваю, оба. Мужчины, которые почему–то считают, что они здоровы, очень часто являются носителями инфекции и постоянно инфицируют свою жену. И как результат - ребенок с врожденным уродством.

Сказывается прием лекарственных препаратов. Следует отметить, что не существует лекарств, которые могут быть признаны полностью безопасными, особенно на ранних стадиях беременности. Курение во время беременности может привести к отставанию ребенка в физическом развитии.

У большинства рожениц не хватает в организме фолиевой кислоты, а она необходима для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей, нормального развития зародыша, процессов кроветворения. Железодефицитная анемия приводит к рахиту или отставанию в развитии умственном и физическом, поскольку будущей матери не хватало витаминов и минералов во время беременности. Другие нарушения могут дать знать о себе гораздо позже - уже в детском саду и школе. Это заболевания желудочно–кишечного тракта, обмена веществ, в первую очередь - сахарный диабет и ожирение. И, конечно, беременная женщина должна полноценно питаться. Ни в коем случае супруги, которые планируют рождение ребенка, не должны употреблять алкоголь даже за несколько дней до его зачатия.

До 12 недель беременности происходит закладка внутренних органов и систем плода. Неполноценное питание, хронические и инфекционные заболевания, вредные привычки - все это сказывается на развитии будущего малыша и может спровоцировать порок в утробе матери. Безусловно, влияет и агрессивность факторов окружающей среды, неблагополучные социальные условия семьи, в частности, бедность…

В одно время мы побывали почти в 50 школах. Демонстрировали старшеклассникам врожденные уродства детей, объясняли, отчего рождаются больные малыши. Сейчас молодые люди начинают половую жизнь в раннем возрасте - в 14–15 лет. А это очень вредно, и слишком много рисков для инфицирования.

Недавно я оперировал ребенка с тяжелейшим врожденным пороком. Нам удалось его спасти, но он останется инвалидом на всю жизнь. Хотя этого могло и не случиться, если бы женщина вовремя встала на учет по поводу беременности. Ее откровения нас шокировали: она узнала о том, что беременна, на седьмом месяце! И вы думаете, она одна такая?! Нередко женщин привозят в роддом накануне родов без единого анализа. Конечно, бывают разные обстоятельства, но важно все взвешивать и помнить и об ответственности, и о последствиях своих решений.

Как узнать, есть ли у будущего ребенка патология или он здоров?

- Как я уже cказал, первые 12 недель жизни плода - это период огромной организации и развития клеток. К концу этого периода основные аномалии, которые могут повлиять на плод, чаще всего уже присутствуют. И чем раньше они появляются, тем больший вред наносят. Поэтому наблюдение за женщиной во время беременности позволяет выявить и лечить такие состояния на раннем этапе, когда они еще поддаются коррекции.

Для выявления аномалий развития существуют разные методы. И всем женщинам, вовремя вставшим на учет, проводят такую диагностику в обязательном порядке. Но гинекологи, разумеется, не могут точно определить тяжесть порока, сказать, удастся ли исправить его или надо прерывать беременность. И тут уже свое заключение даем мы, хирурги. Если установлен порок в развитии плода, то мы на ранней стадии патологии в зависимости от тяжести можем порекомендовать женщине сохранить беременность или ее лучше прервать. Конечно, в любом случае право выбора остается за будущими родителями. Но мы обязаны сказать им правду.

Какие пороки вы уже устраняете?

- Оперируем младенцев со спинномозговой грыжей. У нас есть очень хорошие наработки. Мы делаем особую пластику спинномозгового канала, благодаря чему у этих младенцев не развивается дальше гидроцефалия. Кстати, среди врожденных патологий лидируют пороки центральной нервной системы.

В детской клинике работают врачи всех специальностей с большим опытом и знаниями, которые поставят правильный диагноз и вместе с гинекологами будут контролировать процесс беременности и развитие патологии у будущего малыша. Важно, чтобы в первые часы жизни ребенка его доставляли к нам из роддома, и мы, уже зная все нюансы его недуга, могли сразу исправить ошибку природы. Есть такие патологии, которые необходимо устранять в первые часы жизни. Например, если малыш рождается с отсутствием пищевода, то его ни в коем случае нельзя кормить после рождения. Даже если мамочка сделала это один раз, то малыш обречен.