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За 2023 год в КР из РФ поступило более 5 тысяч тонн продовольствия

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- Канат Кожоев
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По статистике ООН, каждая третья кыргызстанская семья сегодня живёт за чертой бедности. ООН, естественно, об этом переживает и старается, как может, поднять уровень жизни беднейшего кыргызстанца. ООН тратится на восстановление и обновление ирригационных сетей, систем питьевого водоснабжения, укрепление берегов водоемов, всевозможные обучающие курсы и тренинги для фермеров и т.д.

Есть такое расхожее мнение: чтобы по-настоящему помочь нуждающемуся, не надо давать ему рыбу. Надо дать удочку и объяснить, что с ней делать, чтобы он в дальнейшем самостоятельно рыбачил и обеспечивал едой себя и свою семью.

Но что делать, если рыба нужна ему именно сейчас? Если он уже истощен до такой степени, что не удержит в руках удочку?

В таких случаях на помощь приходит друг, дающий не только удочку, но и саму рыбу – для поддержания, так сказать, штанов. И в качестве стимула для обучения правильного пользования удочкой.

Последние десять лет таким другом-помощником для Кыргызстана является Россия, которая оказывает поддержку малоимущим кыргызстанцам как в виде субсидий на восстановление и развитие (удочка), так и на реализацию проектов, непосредственно направленных на помощь с пропитанием здесь и сейчас.

За 2023 год в Кыргызстан из России поступило более пяти тысяч тонн продовольствия. Его получают жители разных регионов Кыргызстана, участвующие в проектах Всемирной продовольственной программы ООН. Грубо говоря: понимаешь, что для обеспечения своей семьи и своего села всем необходимым надо предпринимать определенные усилия, согласен дополнительно учиться, приобретать новые навыки, которые позволят "подняться", вылезти из нищеты твоим родным и близким, твоим односельчанам, - тебе помогут и добрым советом, и делом, и пропитанием.

- Сегодня Российская Федерация передала Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи, - рассказывает консул Генерального консульства РФ в Оше Константин Бахтин. – Это и витаминизированная мука, и подсолнечное масло, предназначенные для уязвимых слоев населения. Общее количество – 202 тонны. В настоящее время вся мука складирована на специальном складе, который арендует представительство ВПП ООН в городе Ош, в ближайшее время эти продукты при посредничестве местных властей будут распределены среди уязвимых слоев населения. Эта программа существует уже несколько лет. На следующий год динамика поставок продовольствия в Кыргызскую Республику продолжится. Объемы будут аналогичными – около четырех-пяти тысяч тонн.

Одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации является развитие отношений с Кыргызстаном.

- Мы получили продовольственную помощь от Российской Федерации, - комментирует Уланбек Эшматов, специалист по мониторингу ВПП ООН в г. Ош. - В дальнейшем мы как Всемирная продовольственная программа ООН будем использовать все полученные ценности для реализации наших проектов. А именно проектов "Продукты за работу" и "Продукты за обучение". Мы ведем работу в двух направлениях, и в нее вовлекаются жители регионов – представители социально уязвимых домохозяйств.

Малоимущие семьи, принимающие участие в реализации проектов ВПП ООН, в ближайшее время получат от 150 до 300 кг обогащенной муки и до 30 литров высококачественного растительного масла от Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/434555
Теги:
ООН, продовольствие, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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